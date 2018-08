5.004 enfermeros, odontólogos y médicos dieron examen en 9 ciudades

Desde las 06:00, profesionales y estudiantes en Medicina, Odontología y Enfermería empezaron a formar una fila a la entrada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Estaban listos -y algunos nerviosos- para dar el examen de habilitación para el ejercicio profesional (EHEP) que se llevó a cabo este domingo 29 de julio en todo el país.

Alexandra Quezada, enfermera, fue una de las primeras en llegar. A las 02:30 salió de Santo Domingo de los Tsáchilas, lugar donde reside. No pudo dormir toda la noche, pues la evaluación la tenía ansiosa.

La mujer, de 41 años, recuerda que le fue difícil estudiar porque tiene tres hijos y debía trasladarse continuamente a la capital. Sin embargo, con perseverancia -dice- culminó sus estudios y espera con ilusión poder ejercer su profesión.

Aunque recibió orientación en su universidad acerca del examen, le fue inevitable sentirse estresada estos últimos días. “Lo que no se aprendió en cinco años no se puede aprender en las últimas horas”, refiere Quezada, quien agrega que desde el día anterior no abrió un solo libro.

De la prueba se encargó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces). La realiza dos veces al año.

En esta ocasión, 5.004 personas a nivel nacional se inscribieron para rendir dicha prueba. De los cuales 1.906 fueron de la carrera de Medicina, 1.406 de Odontología y 1.692 de Enfermería.

Del total de postulantes, 543 son profesionales nacionales y extranjeros que obtuvieron su título de tercer nivel en una institución de educación superior en el extranjero.

Cada postulante recibió su evaluación en una funda sellada y con su respectivo nombre. El examen, diferente para cada especialidad, constó de 150 preguntas de opción múltiple, se requiere el 60% de rendimiento para aprobarlo. De no ser el caso, se tiene seis años para seguir intentando. Los resultados se sabrán en 30 días laborables.

Holger Capa, consejero de Ceaaces, explicó que en Ecuador no es suficiente haberse graduado en una universidad, sino que deben aprobar este examen que es de conocimientos mínimos con los que se garantiza la buena atención a los pacientes.

Uno de los inscritos fue la venezolana María Jiménez, quien es médico internista y anastesióloga. Llegó a Ecuador hace seis meses.

Con sus documentos regularizados, como haber registrado sus títulos en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), se presentó al EHEP para ejercer, primero, como médico general.

Posteriormente, debe presentarse a otro examen de habilitación para sus especialidades.

Jiménez se sentía agradecida por tener la oportunidad de ejercer su profesión en otro país. Aseguró haber estudiado y actualizado sus conocimientos.

La prueba

El presidente del Ceaaces, Gabriel Galarza, quien este domingo 29 de julio estuvo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) presenciando la toma de evaluaciones, resaltó la importancia que tiene esta prueba en el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los profesionales que laboran en el país.

“Todos salimos ganando porque se requieren que hayan más profesionales capacitados y actualizados, especialmente cuando se trata de la seguridad e integridad de las personas”, destacó el funcionario.

Aseguró que en los cuatro años que se realizan estas evaluaciones (inició en 2014) se están “corrigiendo” las debilidades que se detectaron en los exámenes, lo cual se ha “observado en la práctica”.

Por ello trabajan en conjunto con los decanos y autoriades de las universidades involucradas en el proceso para “corregir y reforzar” la metodología de enseñanza y aprendizaje a fin de reforzar la calidad de estudio.

Galarza dijo que el organismo trabaja para hacer las evaluaciones a carreras de Laboratorio Clínico, Obstetricia, Dietética y Nutrición, y se incluirán algunas ingenierías.

“Ecuador se preocupa en tener profesionales de alto nivel en todas las especializaciones”, concluyó. (I)

Sedes

Proceso simultáneo

Las evaluaciones se realizaron en Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Riobamba, Ambato, Ibarra, Machala y Loja. Esta evaluación es la novena para la carrera de Medicina, la séptima de Odontología y la segunda de Enfermería.

9 universidades acogieron a los estudiantes que rindieron sus pruebas de habilitación.

Las impugnaciones

Una vez conocido los resultados, los estudiantes tienen cinco días para presentar una impugnación a su calificación y sustentar bibliográficamente su respuesta para ser revaluados. (I)