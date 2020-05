El pinzhi u ofrenda de la generosidad continúa viva en el pueblo Saraguro

Mote, papas, cebada, trigo, queso, cuy, pollo, chicha y pan son algunos de los alimentos que se comparten en el pinzhi, ofrenda que se realiza en las festividades de las comunidades del pueblo Saraguro y donde el ingrediente principal es el dar sin esperar recibir algo a cambio.

Esta costumbre ancestral se mantiene vigente en mingas, matrimonios, enteche de viviendas o Kapak Raymi, espacios en los que se manifiesta la reciprocidad y la solidaridad, principios que rigen en los pueblos originarios de los Andes.

“Es una expresión donde se intercambian productos preparados, pero detrás hay toda una historia, una cosmovisión desde los pueblos indígenas que es el dar y dar o “randi randi”, que en el mundo indígena quiere decir tú me das y yo también doy; pero no necesariamente espero que me devuelvan, sino que se da sin esperar nada a cambio”, explica Franklin Quizhpe, habitante del cantón Saraguro. (I)