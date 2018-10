Docenas de personas se unieron a la marcha de la luz 2018 en Guayaquil

Animalistas, activistas por la defensa de los animales y el medio ambiente, hombres, mujeres y niños, todos marcharon la tarde del domingo 14 de octubre unidos por una misma causa: la protección de la naturaleza.

Se trató de la Marcha de la Luz 2018, que en Guayaquil, según los organizadores, reunió a cerca de 400 personas. Inició en el Parque del Centenario y desde las 17:30 avanzó por la avenida 9 de Octubre. La manifestación fue replicada en Quito, Ibarra y Manta, donde activistas también caminaron llevando su mensaje ambiental.

En la marcha estuvieron grupos como Rescate Animal Ecuador, Proyecto Sacha, Movimiento Animalista Nacional (MAN), Yo Amo Animales, Casa Refugio Mk, Refugio Claudia Poppe, Amigos con Cola, Red Vegana de Guayaquil y Pacífico Libre, entre otros.

Con pancartas y cánticos, los participantes exigieron respeto a la vida de todos los animales, así como políticas públicas efectivas en defensa del medio ambiente; rechazaron las corridas de toros y emitieron consignas como: “Menos cemento, más reforestación, tantas palmeras no son la solución”, “alcalde Nebot, estamos indignados por tanto vendeperro que usted ha tolerado”.

También reclamaron la remediación de la fauna y flora afectadas por el derrame de combustible en el estero Salado, el pasado jueves 18 de octubre.

Samanta Guamán, del colectivo Anonymous for the voiceless, señaló que el grupo es internacional, nació en Australia en 2016 y actualmente está en varios países. “Mostramos la verdad de lo que ocurre detrás de la industria cárnica y láctea, maltratando a estos animales que son considerados comida, pero en realidad son seres vivos. Buscamos que la gente cambie su pensamiento, tome la decisión de cambiar su alimentación, por salud, por el planeta”.

También estuvo presente la Defensoría del Pueblo. Según el abogado Marco Pacheco, representante del organismo, “buscamos propiciar un mensaje de no violencia, no discriminación, fomentar una cultura de paz para todos los seres vivos, no solo los humanos”. (I)