41 perros demuestran su rapidez y agilidad en campeonato

Negrito, un border collie color negro con blanco, se impulsó con sus patas traseras para saltar por encima de las barras de 50 centímetros de altura. Rápidamente corrió por la pista y atravesó los cuatro túneles colocados sobre el césped. Su dueña, Emilia Flores, de 11 años, lo guió sin tocarlo. Negrito solo obedecía sus instrucciones.

En menos de un minuto el can completó el circuito sin faltas, pero con tres rehúses (no pasó el obstáculo a la primera orden).

Negrito integró el equipo Campamento Canino que compitió en la novena y décima fecha del Campeonato Nacional de Agility. Allí, 41 perros de diversas razas, guiados por los miembros de cinco equipos de Quito, Guayaquil y Samborondón, demostraron su agilidad en una pista de obstáculos.

Happy Puppy Tail participó con 13 canes en las distintas categorías: cachorro, jóvenes, grado 0 o novatos, grado 1,2,3 y veteranos. Según el capitán Darwin Flores, el 60% han logrado buenos resultados. Uno de ellos fue Blitz, que tras sortear los diversos obstáculos hizo un buen tiempo y cero faltas. Lo guió Luis Villao.

Asimismo, Washington Anangonó, capitán de Campamento Canino, llevó nueve mascotas entre labradores, boxer y border collie. Viajaron desde Quito y es la tercera competencia en Guayaquil. “Lo más importante es que ellos se diviertan”.

Otros, como Animal Color y Wonder Can, solo llevaron seis mascotas. Kevin Broncano concursó con su perra Sofía, que debió cruzar por barras en forma de zigzag. La prueba es conocida como slalom. Durante el campeonato algunos no completaron los obstáculos, abandonaron la pista o acumularon faltas. Sin embargo, no dejaron de ser aplaudidos por los presentes.

Mauricio Aguirre, capitán del equipo La Costa Dogs, que este año fueron organizadores de la actividad, explicó que los primeros lugares los obtendrá el que logre el menor tiempo y faltas.

Hoy continuará la competencia, que se desarrolla desde las 08:00, en el Driving Range, de Samborondón. Esta disciplina se practica hace tres años en Ecuador. (I)