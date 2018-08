Perro que apareció en video siendo maltratado se recupera satisfactoriamente

La evolución de "Niño Flaco", el perro que fue maltratado por su cuidador en estado de ebriedad y captado en un video difundido en las redes sociales, avanza favorablemente.

Luego de la intervención de la Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA), de la Prefectura del Guayas, el can se encuentra superando sus complicaciones médicas con buen pronóstico. Así lo reveló Alberto Demera, veterinario que sigue este caso.

“Su evolución ha sido espectacular hasta ahora. Las personas que lo están siguiendo se pueden dar cuenta del cambio radical que ha tenido ‘Niño Flaco’ al solo verlo por fotos, videos o publicaciones”, dijo el galeno.

Durante varios días, desde su llegada a finales de julio, al perro se le controló una fiebre recurrente en terapia intensiva, así como su padecimiento severo de babesia y una infección de piel y ojos.

Según Demera, ahora sigue la parte más dura y extensa que es la traumatológica. ''Tomará siquiera 6 meses hasta definir si su movilidad será recobrada por completo o en su gran mayoría''.

Actualmente, "Niño Flaco" realiza una terapia leve con movimientos repetitivos en sus extremidades traseras para recobrar un poco de masa muscular. Esos ejercicios tomarán un par de semanas más hasta poder realizar las resonancias magnéticas para determinar el grado de complejidad que sufre.

Se tiene previsto también que se le aplique una terapia con acupuntura para motivar su sistema nervioso. “Podemos adelantar, por lo menos, que desde que llegó –totalmente parapléjico- ahora se arrastra y hasta empezó a defender su alimento ante los otros perritos, y eso es bastante”, explicó Demera.

Debido a las evidentes marcas de maltrato, el galeno cree que el can se encontraba en una situación de abandono intensa y recurrente, tanto así que descubrió que a "Niño Flaco" no le daban agua todos los días, por lo que se vio en la necesidad de hidratarse con su propia orina. ''Es recién ahora que el can está aprendiendo a beber el líquido vital''.

Una de las interrogantes en este caso es sobre las sanciones al maltratador, que se pueden hacer cumplir a través de la ordenanza existente.

Sin embargo, el prefecto Jimmy Jairala dio a conocer que de no presentarse una denuncia seria hasta la recuperación total de "Niño Flaco", él se apersonará, cumpliendo con el objetivo de URRA de proteger y velar por los derechos de los animales en situación de calle y abandono. Asimismo, confirmó que el can no será devuelto a sus cuidadores, sino será dado en adopción responsable. (I)