Activista rescató a perro que apareció en video siendo maltratado en Guayaquil

Un perro que aparece siendo maltratado en un video que se hizo viral a través de las redes sociales, fue rescatado por una animalista y actualmente recibe atención médica por parte de la Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) de la Prefectura del Guayas.

En las imágenes se observa a un sujeto pegándole al can. Tras la denuncia en las redes, personal de URRA acudió a la dirección citada en el video para constatar lo ocurrido. Ahí les informaron que una rescatista independiente ya se lo había llevado.

Los funcionarios contactaron a la activista para atender al perrito, bautizado como Niño Flaco. En el chequeo médico se constató que el animal presentaba inmovilidad en su parte trasera, un evidente problema en la piel y ojos, así como una baja considerable de peso.

Carmen Victoria, la mujer que rescató al perro, dijo que en cuanto observó el video actuó de inmediato. Entre lágrimas afirmó que sintió “mucha pena ver cómo ese hombre le pegaba al perrito” y decidió intervenir.

Inicialmente, en la vivienda la recibió una señora de la tercera edad, quien le dijo que su hijo “era un poco enfermo” y maltrataba al can cada vez que ingería alcohol.

“Realmente, me resulta imposible de creer que pueda existir gente así, que los maltrate y no haya ninguna sanción al respecto. Es hora de que el Municipio (de Guayaquil) nos ayude con centros de esterilización para evitar la reproducción y el maltrato animal. ¿Para los maltratadores? La cárcel, sin duda, y aquí en Guayaquil que se sume porque de verdad que el maltrato no debe permitirse”, afirmó la voluntaria.

Niño Flaco fue trasladado por URRA Guayas a una veterinaria para recibir los cuidados necesarios. Se emitieron órdenes de exámenes de sangre y tomas radiológicas para corroborar el real estado de su inmovilidad.

Las primeras muestras revelaron que el can no presenta moquillo, lo que resulta positivo pues su evolución puede ser más favorable. Las muestras determinaron además que presumiblemente exista golpe en la columna y una lesión a nivel del isquiotibial. Sin embargo, las placas y sangre serán revisadas por los especialistas -traumatólogo y dermatólogo, respectivamente- para emitir un diagnóstico oficial.

Nathaly Toledo, directora de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura del Guayas, indicó que “solo con medidas ejemplificadoras eliminaremos el maltrato animal de las calles de Guayaquil y del país. Actuamos de nuestra parte, pero estamos limitados al no tener una competencia real que nos permita cerrar este círculo vicioso y evidente de la situación de calle que viven nuestros animalitos”. (I)