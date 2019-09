Los padres deben inculcar respeto y amor al prójimo"

Por Karla Coya

La querida “Miss Irma” nos responde con mucho afecto las siguientes preguntas:

¿Cuál fue su motivación para ejercer la docencia?

Siempre, desde pequeña, quise ser docente ya que el amor de los niños es lo más importante para mí.

¿Siempre ha sido la Miss Irma?

No, algunos estudiantes me decían mami Irma o tía. Hasta el día de hoy cuando me los encuentro por las calles me abrazan y muy alegres me dicen “mami Irma”. Creo que es por el amor que transmití a ellos.

¿Qué significado tiene para usted la niñez?

Los niños son lo principal, ya no son el futuro del mañana, son el presente. Por ellos me he dedicado a estudiar e innovar para impartir y compartir conocimientos.

¿Cuáles son los sentimientos que afloran en usted al ver a sus estudiantes ya profesionales?

Me siento feliz, ya que en ellos he depositado todos mis conocimientos; verlos a todos profesionales me enorgullece mucho.

¿Qué es una educación con valores franciscanos?

Los valores son cualidades en las personas; no obstante para nosotros fomentar el franciscanismo, que empieza con el saludo de “Paz y Bien”; de ahí parte el amor al prójimo como lo hacía San Francisco de Asís.

¿Qué mensaje daría a los niños y a sus padres?

Que sean guías de mis niños inculcando respeto y el amor al prójimo. (I)