Oleaje en costas ecuatorianas será de hasta 1.3 metros de altura, informó Inocar

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que en el periodo del 8 al 10 de mayo, el borde costero continenal ecuatoriano recibirá olas de hasta 1.3 metros de altura, con un periodo de 12 a 15 segundos. El estado del mar será moderado y ligero.

En el borde noroeste, oeste, suroeste y sur de la región insular, el oleaje llegará hasta 1.6 metros con periodos de 12 a 15 segundos y un estado del mar moderado y ligero.

En mar abierto las olas tendrán un rango entre 1.3 a 1.9 metros, con un mar moderado.

El Inocar recomienda a la ciudadanía estar atenta a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, mantenerse en áreas destinadas para bañistas, no arrojarse al agua desde escolleras, no aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas, no perder de vista a sus hijos en la playa y evitar internarse mar adentro. (I)