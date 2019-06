Niños ecuatorianos sueñan con el Ecuador del futuro

Este primero de junio de 2019 se celebra como todos los años el Día del Niño en Ecuador. La fecha es una oportunidad más para reafirmar los derechos de los niños y adolescentes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1956 que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño. Sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente.

El 20 de noviembre de 1989, los países reunidos en la ONU conocieron un documento llamado la Declaración de los Derechos del Niño. Lo estudiaron y la mayoría de los países lo firmaron.

Ecuador fue el primer país de América Latina y el tercero del mundo en firmar tal acuerdo.

Con motivo de esta fecha, Medios Digitales entrevistó a varios niños ecuatorianos que contestaron la pregunta: ¿Qué tú harías si llegaras a ser ministro de Estado? Las respuestas fueron las siguientes:

Policías con perritos

Si yo fuera ministra del Interior, afirma Romina Durán Andrade (Quito, 11 años), pondría policías con perritos en todos los parques para que los niños jueguen alegremente y sin miedo.

En los barrios haría lo mismo para prevenir los robos y los asaltos, para que las familias estén tranquilas en las casas o salgan a pasear y trabajar sin temor.

También ubicaría más policías en los bancos pues cuando yo era más chiquita salía con mi mamá de uno de ellos y vimos cómo asaltaban y robaban a una señora. Yo daría mayor preparación a los guardias de los bancos pues en ese momento no hicieron nada y la señora se llevó un gran susto.

Muchas medallas de oro

Si yo fuera ministro del Deporte, dice Agustín Campaña (Quito, 10 años), aumentaría la seguridad en parques o pistas de entrenamiento, ya que al deporte no se lo considera un trabajo en sí, entonces las personas mayores tienen que ir muy temprano cuando es oscuro y a veces es muy posible que les asalten o roben. Así que lo que haría es poner más guardias en esos lugares.

Además, incrementaría el presupuesto para los deportistas. "No quisiera que pase algo similar a Glenda Morejón que trajo una medalla de oro y solo le dieron $ 300. Ellos necesitan cosas como ropa deportiva o cuidado médico".

"También haría una campaña en la televisión, revistas y periódicos diciéndoles a las personas que el deporte es algo sano y hace a las personas muy felices. Conmigo como ministro tendríamos muchas medallas de oro".

Música para todos

Para Renata Vinueza (Quito, 11 años) la cultura de un país es muy importante, por ello si fuera la Ministra de esta rama impulsaría el fomento de la música y el arte en las escuelas. "Todos deberían tener estas materias para desestresarse y también para hacer las cosas que realmente les gustan".

Para los mayores organizaría más conciertos. Serían distintos eventos para abarcar los diversos gustos musicales. "A los grandes no les gusta la música de hoy por eso pondría conciertos para ellos donde se distraigan y se diviertan".

Hablando de música, dice que impulsaría la creación de más canciones y agrupaciones ecuatorianas. "Canciones que tenga un buen mensaje y no como esas que solo hablan de relaciones sexuales y drogas".

Trabajo para la mujer

Paula Pineda Ortiz tiene 12 años y vive en Cuenca. Ella es consciente de que las mujeres deben tener toda la seguridad para poder laborar durante su estado de gestación y a ser contratadas si están embarazadas.

También le preocupa ver a niños en las calles y mercados que venden caramelos, frutas y otros objetos. Si fuera ministra del Trabajo, ella dictaría leyes más estrictas que velen por los derechos de estos dos grupos prioritarios de su ciudad.

“Establecería una ley que garantice, realmente, el acceso al trabajo de las mujeres en estado de gestación y que las proteja hasta después del parto”, señala.

También apunta que dictaría leyes más estrictas que castiguen a las empresas que contraten niños o a personas que exploten a niños con trabajo en la calle.

Planificaría siempre

Para Evian Rafael Yamberla (Quito, 12 años), lo importante es planificar siempre. Por eso, si él fuera Ministro de Economía del Ecuador, haría un plan para administrar bien el dinero. Con esa propuesta se evitarían gastos innecesarios y no se pondría en huelga al país.

No me parece bien que los ecuatorianos tomen el dinero y lo guarden en otros países, porque estamos dejando sin dinero aquí cuando lo necesitamos. No les dejaría que se lleven el dinero. A quienes roban el dinero les pediría que lo devuelvan o si no les mandaría a la prisión, dice.

"Como Ministro les pediría a las personas que planifiquen bien sus gastos para que no pierdan su dinero. Yo tengo un cofre para guardar el dinero y con la plata que tenía me compré zapatos. Eso es algo útil. Las personas solo deben comprar las cosas que les hacen falta y que son útiles".

Un país más bonito

Samuel Salinas Tirado, desde su ficticio despacho, dirige el Ministerio de Turismo del Ecuador. Desde allí, este “Secretario de Estado” de 11 años exhorta a los turistas del país a conocer los maravillosos destinos de las 4 regiones.

Entre sus metas de trabajo, se incluye el impulso a la promoción de Galápagos. Una de las cosas que más le sorprende de allí son los lobos marinos y pelícanos.

El joven ministro, de origen quiteño, se preocupa también por la contaminación de las playas y la basura en las veredas de algunas ciudades.

“En Manta, por el sur, vi mucha basura, recoger la basura y poner una advertencia allí”, cuenta Samuel, luego de pasar unas recientes vacaciones en la provincia de Manabí.

Entre sus ideas más ambiciosas como autoridad, plantearía el colocar más trenes y líneas de aviones en el país. Así, los ciudadanos podrían tener más oportunidades de viajar.

Más inglés e informática

Luis Fernando Pineda Serrano, de 12 años, afirma que si él fuera ministro de Educación trabajaría en políticas de Estado que fortalezcan materias como inglés e informática.

El trabajo lo haría desde el inicio de la etapa estudiantil, con nuevos conceptos y clases a diario pues él cree que son la base para desarrollar nuevas tecnologías.

Fernando, quien vive en Guayaquil, confiesa que le encanta la computadora y todo lo que tiene que ver con programación, aunque mucha información llega en inglés, por lo que tiene que utilizar el traductor. Así su malestar se refleja en su nivel básico del idioma inglés, que preferiría sea más avanzado.