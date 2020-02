“Conocer el pasado es tener derecho al futuro”

En el quinto piso del edificio de la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, la actividad es intensa. Tres trabajadores caminan de un lado a otro, unos con herramientas, otros con cajas. Pronto un espacio del local será adecuado para lo que será una nueva ala del Museo Prehistórico del Ecuador.

Con ellos se encuentra Claude Faubert, miembro de la Fundación Canadian Service Organization, quien dirige y es el responsable de desarrollar la línea histórica, el montaje y contenido del museo, dirigido por Gisella Peña.

Hace un paréntesis a sus actividades y en diálogo con EL TELÉGRAFO destaca la importancia para la sociedad de mantener viva su historia.

¿Cuál es su labor en este momento en el museo?

Vine como voluntario de la Fundación Canadian Service Organization, para apoyar a la Casa de la Cultura en el desarrollo de una nueva sala de exposiciones, sobre el tema general de la prehistoria del Ecuador, específicamente de la región Costa.

¿En qué consiste su dirección?

Apoyar al personal de la Casa de la Cultura sobre cómo desarrollar una exposición, escoger los objetos, hay muchas técnicas y mi responsabilidad es seleccionar qué herramientas son las adecuadas para este proyecto.

¿Cuánto tiempo va a durar su trabajo y con cuántas personas realiza esta asesoría?

Normalmente una misión es de dos a cuatro semanas, un tiempo relativamente corto. Comencé la semana pasada, ahora estamos en la fase del estudio del espacio y de las vitrinas, seleccionar la historia que vamos a contar al público y cómo hacerlo, ya sea con información, mapas, fotos, ilustraciones, además habrá una parte lúdica, con elementos interactivos para los niños.

¿Qué características especiales tendrá esta parte lúdica?

Es un espacio con elementos interactivos como la utilización de réplicas de objetos en que los niños podrán usar manualmente, es una manera de fomentar el conocimiento de esta forma con información muy entretenida para los niños; la parte central de la exposición obviamente será para los adultos.

¿En el tiempo que ha estado en el país, cómo ha visto el interés ciudadano por el conocer su historia y cultura?

He tenido la oportunidad de visitar muchos países de América Latina, sobre todo Honduras y Perú; la situación de la cultura es casi similar en todos los países, pero sí es importante incentivar el interés de los ciudadanos.

¿Cuáles han sido esas similitudes que ha encontrado en los países que ha visitado?

La historia de las culturas indígenas es muy rica, creo que la mayoría de la gente no conoce o no sabe muy bien su historia, por eso el rol del museo es muy importante. No solo a través de estos sitios se fomenta la cultura, sino con documentales, libros, charlas. Para mí lo más importante es crear una actitud en la gente por interesarse en su historia. Hay una frase fundamental: si no se conoce el pasado no se tiene derecho al futuro. El pasado es una parte de la vida actual, de allí que conocer la historia, las costumbres, la comida, las danzas son una parte integral de la cultura que tenemos que fortalecer para las generaciones futuras.

¿Del tiempo que ha estado en el país, qué le ha llamado más la atención en lo cultural?

Ecuador tiene una cantidad incalculable de maravillosas piezas arqueólogicas. Yo vengo de Canadá y allá las culturas no tienen muchos años, en cambio acá hay unas de hace 10.000 años; el problema es que no hay mucha gente interesada en su patrimonio, por ello es necesario darle esa importancia a la historia. (I).

Nuevo museo tendrá un área para la interacción

Para Gisella Peña, coordinadora del museo de arte precolombino, Carlos Cevallos Menéndez, de la Casa de la Cultura del Guayas, la ayuda de esta ONG es importante, porque brinda de manera gratuita la asesoría permanente a los museos, en infraestructura, gestión, administración, y educación.

“Ha sido un esfuerzo importante de la Casa de la Cultura lograr este apoyo y esperemos que tengamos lista la sala para utilidad del público: queremos que la exposición sea fácil de comprensión”, añadió.

Según la funcionaria la sala estará dividida en dos áreas: la primera con objetos de la prehistoria ecuatoriana, especialmente de la costa ecuatoriana; y la segunda será un espacio lúdico, con juego de preguntas y respuestas.

La idea es que el museo sea un sitio con elementos de fácil explicación y divertidos, incluso con el ajustado presupuesto que tenemos; “estamos realizando esfuerzos con otras instituciones; en cuanto a lo audiovisual, no depende únicamente del presupuesto sino del espacio físico en sí, eso es algo que se analiza”.

Aún no existe una fecha para la apertura del espacio, pero se prevé que esté listo dentro de tres meses. (I)