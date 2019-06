Millennials proponen cambio en enseñanza

Lorena Suárez, de 24 años, no tiene trabajo y no lo encuentra hace algunos meses en el país.

Ella, para pagar sus estudios superiores, revende ropa por el grupo de WhatsApp que tiene en común con sus vecinos.

La veinteañera sube fotos y coloca los valores de las promociones. “No he tomado clases de comercio, solo se me ocurrió hacer esto por necesidad. Me agradaría tener una capacitación”, expresa. Con dedicación, se mantiene económicamente de esa forma.

Justamente, esa es una de las problemáticas que abordan en sus investigaciones los universitarios Delia Gaibor, de 26, y Jorge Villafuerte, de 22 años, quienes cursan las carreras de Ingeniería Comercial y Tributación en Finanzas.

Ambos, en sendos estudios, observan que las alma mater deben actualizar sus contenidos de las mallas curriculares y pensar en los millennials, colectivo que nació entre 1981-1995 y que en Ecuador representa el 23,2% de la población.

Al respecto, Gaibor, en su proyecto “Millennials y emprendimiento: desafío académico en el nuevo escenario digital”, plantea el fomento de la cultura del comercio para que el colectivo de 22 a 37 años explote sus habilidades y posicionamiento en el escenario digital.

Las encuestas, que efectuó a los jóvenes de la Universidad de Guayaquil, determinaron un crecimiento del mercado digital y las estrategias de marketing de influencers.

“Recibimos de una a dos horas de clases en materias relacionadas, pero es necesario que se aumente la carga horaria. Se debe crear un centro de capacitación para los millennials”

Villafuerte desarrolló un proyecto denominado “Dropsshipping como técnica de emprendimiento en los millennials para las mypes”.

Por medio de este estudio, demuestra que el grupo etario puede lograr el éxito al usar las plataformas digitales sin tener que invertir en locales físicos.

“Con el Dropsshipping el emprendedor es intermediario entre el cliente y proveedor a través de la creación de una página web”.

En su investigación señala que hoy en día el 30% de personas compra por internet, pero que cada día esta tendencia crece y es allí cuando hay un gran mercado para explotar.

“Es importante que se les enseñe a los jóvenes a capacitarse sobre e-comerce, ventas por internet, seguridad online y tener una generación más emprendedora”.

De acuerdo con el estudio “Millennials en Latinoamérica, una perspectiva desde Ecuador”, en el país 1 de cada 3 empezó su propio negocio. Para el 70% era importante un buen salario y para el 30% un buen ambiente en su sitio de trabajo.

Aníbal Quintanilla, decano de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, reconoce que hace falta reforzar el aspecto de la tecnología en la institución, pero que por presupuesto no se da.

“Nos falta laboratorios y materiales complementarios. En el plan curricular que tiene está considerada la materia de emprendimiento”, aclara. (I)