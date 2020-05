Médicos especialistas deciden uso de hidroxicloroquina, aclara MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador informó este viernes29 de mayo del 2020 que el apoyo a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de suspender temporalmente los ensayos clínicos internacionales con hidroxicloroquina para el covid-19, no implica una prohibición al uso o aplicación de este compuesto en los pacientes de ese virus.

En un comunicado oficial, el MSP señala que esa decisión de la utilización de hidroxicloriquina para pacientes de coronavirus, "corresponde exclusivamente al criterio del médico especialista autorizado a tratar covid-19, tanto del sector público, como del sector privado".

El pasado día 27, esta cartera de Estado señaló, en un otro comunicado oficial, su respaldo a la decisión del organismo internacional al respecto.

La OMS anunció la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hiroxicloroquina que realizaba en varios países, a raíz de la publicación de un estudio en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de cloroquina y sus derivados para luchar contra el covid-19. (I)

l lunes 25 de mayo, la OMS anunció la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hiroxicloroquina que realizaba en varios países, a raíz de la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de cloroquina y sus derivados para luchar contra el covid-19. "No se trata de un ensayo clínico, es solo un banco de datos recogidos en varios países, y eso no entra en el criterio de un estudio metodológicamente aceptable para servir de referencia para ningún país del mundo ni para Brasil", declaró Pinheiro.Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/brasil-hidroxicloroquina-oms Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec





Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección:

Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. l lunes 25 de mayo, la OMS anunció la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hiroxicloroquina que realizaba en varios países, a raíz de la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de cloroquina y sus derivados para luchar contra el covid-19. "No se trata de un ensayo clínico, es solo un banco de datos recogidos en varios países, y eso no entra en el criterio de un estudio metodológicamente aceptable para servir de referencia para ningún país del mundo ni para Brasil", declaró Pinheiro.Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/brasil-hidroxicloroquina-oms Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

l lunes 25 de mayo, la OMS anunció la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hiroxicloroquina que realizaba en varios países, a raíz de la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de cloroquina y sus derivados para luchar contra el covid-19. "No se trata de un ensayo clínico, es solo un banco de datos recogidos en varios países, y eso no entra en el criterio de un estudio metodológicamente aceptable para servir de referencia para ningún país del mundo ni para Brasil", declaró Pinheiro.Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/brasil-hidroxicloroquina-oms Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec