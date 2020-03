Médicos y enfermeras, un trabajo contra reloj ante el covid-19

Son millones los profesionales de la salud en todo el mundo que trabajan para garantizar los servicios básicos durante la crisis del coronavirus. Ecuador no se queda atrás, médicos y enfermeras trabajan a diario, las 24 horas; para poder mitigar la situación que se vive actualmente.

Así, su labor exhaustiva los ha llevado a ser parte de la cifra de contagiados en Ecuador, donde existen 24 trabajadores de la salud que han sido diagnosticados con esta enfermedad, según lo confirmó la ministra de Salud, Catalina Andramuño.

Médicos y enfermeras del país salen a diario a realizar su trabajo. Pero ¿Qué es lo que sienten y piensan ellos sobre el covid-19?

Pedro Molina, director médico del hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, dijo que el temor es bastante complejo en los seres humanos, pero el miedo no protege del virus. ''Lo que yo siempre comento a mis compañeros es que se debe estar preparados, aplicar lo que hemos aprendido y acatar las órdenes. Nosotros tenemos la misma vulnerabiliadad que tienen los pacientes''.

Mercedes Chacón, es una enfermera de 60 años, ella acude a diario hasta la clínica privada donde trabaja en el norte de Guayaquil, aunque su traslado se hace difícil -el servicio de transporte que usa solo trabaja hasta las 14:00-, eso no le impide cumplir con sus labores encomendadas.

Al llegar, lo primero que hace es lavar sus manos y luego ponerse alcohol, guantes y los implementos necesarios para iniciar la jornada. La también madre de familia no piensa en qué al atender a los pacientes se pueda contagiar de covid-19, solo desea realizar su trabajo y hacerlo bien.

''Mi esposo no quiere que siga yendo al trabajo, me dice que soy una irresponsable porque no me quedo en casa, pero no es así de fácil, no puedes detener tu vida, tienes que seguir trabajando y esto fue lo que yo elegí, ser enfermera y tengo que seguir adelante con mi profesión''.

Aldo Maino, médico de la clínica Alcívar, relata que lo que se vive ahora con el coronavirus nunca antes había pasado. El galeno confiesa que al tener solo conocimientos básicos para tratar este potente virus, ''nos sentimos con mayor responsabilidad y tratamos de alguna forma de ayudar al paciente. Muchas veces hay casos complicados'', sostuvo.

Maino, de 70 años, con aislamiento voluntario, continúa atendiendo a sus pacientes vía telefónica, orientando y recomendando las medidas de limpieza que se debe tener ante este potente virus y recibiendo pacientes, cuando el caso lo amerite.

''Existen pacientes que tienen tos o solo les duele la cabeza y ya lo relacionan con el covid-19, ante esto yo les mando a pedir exámenes, si los casos son más severos yo los cito muy eventualmente'', dijo el médico con 50 años de carrera.

Juan Rafael Saavedra, es un médico geriatra del hospital de Madrid, España, a través de un video, el galeno cuenta su experiencia en la sala de urgencias donde tuvo contacto con personas que estaban contagiadas con coronavirus. Él actualmente tiene covid-19.



''El 15 de marzo sentí síntomas, me hicieron la prueba y di positivo. A pesar de las medidas de prevención que tomé en mi casa, mi esposa e hijo de casi 7 meses ahora tienen síntomas leves'', dijo el médico cuencano.

Saavedra agregó que sus síntomas fueron dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, dolor en todo el cuerpo. ''No he tenido síntomas de alarma como falta de aire o dificultad respiratoria'', aclaró el galeno quien dijo que ''Este virus es muy agresivo y letal sobre todo en personas mayores''.

Este viernes 20 de marzo de 2020, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, envió un mensaje a través de sus redes sociales a todos los trabajadores de la salud a quienes agradeció y los llamó: ''Los verdaderos héroes del Ecuador''.

Además, hizo un llamado a los responsables administrativos de los hospitales públicos a cumplir con su obligación de proveer al personal de salud con todos los equipos necesarios. (I)