La maternidad ya no es vista como prioridad

Mujeres jóvenes afirman que tener hijos y familia no representa un objetivo común. Algunas prefieren invertir su tiempo libre en deportes o estudios.

Ser madres es una opción que hoy en día no la eligen todas las mujeres, aun cuando tienen la capacidad física para hacerlo. Muchas no se sienten comprometidas a seguir ese estereotipo que impone la sociedad.

A lo largo de la historia, a la mujer se le asignó el rol de ser ama de casa, madre y esposa. No obstante, gracias a la modernización y al avance cultural del género, cada vez se vuelve menos interesante para ellas formar una familia.

Algunas quieren ser madres sin estar inmersas en un matrimonio, otras aspiran a quedarse solteras para siempre. Además no está entre sus planes tener hijos.

Entre las diferentes razones que tienen las mujeres para posponer o evadir la maternidad figuran factores como el económico o falta de tiempo. También tienen como objetivo conseguir un cargo laboral de mayor estatus o simplemente quieren prepararse en el ámbito académico.

Para el sociólogo Robert Párraga, el instinto materno es una característica innata en la mujer, pero que decida no engendrar un hijo no significa que no viva la maternidad. “Lo puede hacer de una forma distinta, como lo hacen las mujeres cristianas o las que se dedican al trabajo social”.

Es común escuchar que la realización de una mujer se alcanza cuando tiene hijos. “Habría que mencionar las diferentes formas en la que se podría desarrollar un rol similar en una situación diferente”, dice Párraga.

Sin embargo, aunque ya no es un requisito ser madre para sentirse una mujer realizada, la sociedad aún no comprende cuando una mujer no desea tener hijos.

La psicóloga Sandra Rivas menciona que “todavía escuchamos frases como: ‘¿cuándo se casa?’ o ‘¿cuando tiene un bebé?’. Algunas mujeres adultas no tardan en acusar en ser egoístas y hasta flojas”.

Además -dice- le dan las razones por las que deberían ser mamá: “No sabes lo que es querer hasta que no eres madre” o “Tu vida se llena de sentido al tener hijos”.

También añaden los beneficios de ser madre, pero jamás mencionan el sacrificio que demanda serlo.

En una entrevista para la revista Hola la conocida presentadora Oprah Winfrey, quien acoge a más de 170 niñas en su Academia de Liderazgo en Sudáfrica, argumenta que el amor no conoce límites. “No importa si un niño proviene de su vientre o si llega a tu vida a los dos años. Si el amor es real, funciona”.

Ella da cuenta de que se puede tener el instinto materno, sin la necesidad de ser madre biológica. “Esos sentimientos maternales también se los puede volcar hacia sobrinos o hermanos. Hay muchas mujeres que depositan todo ese amor en sus mascotas”. (I)