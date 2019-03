Jóvenes recibirán nivelación en línea

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) abrirá un curso de nivelación on line para los postulantes que no puedan lograr un cupo en una universidad estatal. La inscripción se iniciará en abril.

La capacitación que recibirán los chicos permitirá que refuercen sus conocimientos y rindan el próximo examen Ser Bachiller.

La nivelación contará con tutores especializados para capacitar a los aspirantes en cinco dominios: Abstracto, Social, Científico, Lingüístico y Matemático. Además se les orientará vocacionalmente. Los jóvenes deberán cumplir 250 horas en la plataforma.

En la primera fase de aceptación de cupos del último Ser Bachiller, 56.297 solicitantes aceptaron la plaza asignada; 953 no aceptaron el cupo y 16.336 no se pronunciaron. Desde mañana iniciará el segundo proceso de aceptación. (I) et