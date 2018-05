El estudiante que redime orígenes ancestrales

Con 12 años de edad, en la temporada de vacaciones escolares Luis Pilatuña Caranqui se colaba por la entrada del estadio Bellavista de Ambato para vender cigarrillos y chicles a los espectadores de los encuentros deportivos.

El poco dinero que ganaba servía para ayudar a sus padres agricultores, con quienes vivía la mayor parte del año en la comunidad Pompeya, parroquia Licto del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.

“Yo veía el trabajo de los comunicadores sociales y me gustaba cómo narraban y comentaban los partidos de fútbol, y la forma en que entrevistaban a los jugadores”, recuerda el joven, hoy con 23 años y estudiante del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social con mención en Audiovisual y Multimedia, en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), en Guayaquil, donde reside desde 2014.

Su prioridad era estudiar Medicina en una universidad de Ambato, carrera de la que se había “enamorado” en sus últimos años de secundaria.

Sin embargo no reunió el puntaje necesario en la prueba de la Senescyt y tampoco había cupo.

Mientras esperaba una nueva oportunidad se quedó en la capital tungurahuense laborando en un local de venta de películas de un familiar. No había manera de estudiar Medicina, pero resultó becado para Comunicación en la UPS. “Ahora siento que estoy en el camino correcto. Me gusta la comunicación porque a través de ella llego a la gente. Quiero ser periodista deportivo para locutar en quichua en alguna emisores de la Sierra. También me gustan las Relaciones Públicas”.

En la UPS, Luis participó en el proyecto “Ñuca Ecuador, Yo Ecuador”, programa que nació en 2016 en convenio entre la UPS y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ante la necesidad de que los medios generaran contenido intercultural, explica Tonny Montoya, docente que inició el proyecto.

“Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora que duró casi un año y medio, en la que aproveché los conocimientos sobre mi cultura indígena”, afirma Luis.

El quichua, su lengua de origen, fue un plus en su participación. “Recuerdo que los profesores Tonny Montoya y Stalin Acosta buscaban un nombre en quichua para darle al programa valor intercultural. Como yo sé el dialecto propuse ‘Ñuca Ecuador, Yo Ecuador’ y les gustó”.

El espacio, que finalmente dirigió la académica Susan Escobar, lo premió la Supercom por su contribución a la promoción de los principios de inclusión, interculturalidad y educomunicación

“Bajo la dirección de la miss Susan realizábamos las tareas asignadas. Yo investigaba y del libro de mitos y leyendas traducía del quichua al español. Escribía y grababa las cápsulas en los dos idiomas, preservando mi acento de la Sierra, cuando el guión lo requería. Inclusive en algunas ocasiones hice locutar a una tía, para quien trabajo en la venta de legumbres”.

Luis también ha participado en la publicación de textos en la revista Utopía, de la universidad. “Nuestra cultura nos ha enseñado el respeto a otras personas para que nos respeten. Esa es una de las 7 normas de vida de los indígenas”. Ese fue uno de los temas que publicó. Otro trató sobre las tradiciones de su tierra, los carnavales de San Pedro de Licto y prepara uno más entorno al Sumak Kawsay (quichua) o el Buen Vivir en la Educación.

“Con estas informaciones se busca fortalecer los temas interculturales”.

Comenta que “Ñuca Ecuador. Yo Ecuador” le quitó el miedo a la vocalización y le dio experiencia en locución.

Terminando su carrera quiere hacer una maestría en Periodismo Deportivo y trabajar en una radio como comentarista en quichua y español. “Ese es mi sueño y mientras más grande el reto, más grande es la victoria”.

Aunque afirma que no sufrió discriminación, Luis recuerda que al comienzo le resultó difícil vivir en Guayaquil. “No entendía algunas palabras. Acá la gente habla y conduce más rápido”. Pero en el camino aprendió a adaptarse a las costumbres costeñas, al clima cálido y húmedo de la ciudad, a la gastronomía y especialmente a la jerga con palabras de las que nada sabía y que alimentaron su léxico: “llave, sota, ventana, y otras. Uno se acostumbra y ahora me gusta. Siento que es más fácil tratar con las personas”. Sin embargo, Luis no se aleja de sus raíces. Cuando puede vuelve a Pompeya para visitar a sus padres, a quienes ayuda en el cultivo de maíz, habas y otros granos; también con el arado de la tierra.

Esa tierra con sus tradiciones de las que se enorgullece y quiere preservar por medio de su futura profesión como comunicador social. (I)