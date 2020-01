Impresión de comprobante para el Ser Bachiller será hasta el 23 de enero

Uno de los últimos pasos por el que deben pasar los sustentantes para rendir el examen Ser Bachiller en el ciclo Costa, una vez inscritos, es la impresión del comprobante. En este documento constará el día, la hora y el lugar seleccionados para rendir la prueba, además del usuario y la contraseña para ingresar al sistema.

Este proceso, que empezó el 12 de enero, finalizará el 23 del mismo mes. Para llevarlo a cabo los aspirantes deben ingresar a la página web www.serbachiller.ec. La página estará habilitada durante todo el día. Su ingreso se realizará con el mismo usuario y la contraseña con los que se inscribieron.

Daniel Pino, director de apoyo y seguimiento de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), recomienda que el trámite se haga con tiempo y no se espere hasta el último día. Para evitar que esto ocurra desde diciembre del año pasado se inició una campaña en unidades educativas y redes sociales sobre la importancia de imprimir el comprobante.

Él explicó que si los aspirantes graduados de años anteriores no presentan el documento perderán la posibilidad de rendir el test. Ellos deberán esperar hasta el próximo semestre, en junio, para volver a realizar el proceso y dar la prueba. Mientras que los estudiantes de tercer año de bachillerato recibirán una nueva fecha. "De no llegar a presentar el PDF o no asistir por alguna razón fortuita el examen será reprogramado para el 6 y 7 de febrero". Esto debido a que febrero se desarrollará la ceremonia de graduación de los bachilleres.

Asimismo, en el caso de que no alcancen el puntaje en la básica superior y la nota del INEVAL no sea mayor a siete puntos el alumno dará un supletorio de la prueba Ser Bachiller en marzo del 2020.

El viernes 17 de enero rendirán el test los sustentantes con discapacidad; del 18 al 19 de enero, los graduados de años anteriores; y del 20 al 23 de enero los alumnos de tercer año de bachillerato. (I)