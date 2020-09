Gregory Celis: “El virus SARSCOV-2 tiene la capacidad de afectar no solo al pulmón sino también al corazón”

El covid-19 deja secuelas en algunas personas que han sido portadoras de este virus. Hay quienes han quedado afectadas en sus pulmones, hígado y también el corazón.



Gregory Celis, director médico de Laboratorios Bagó, despeja ciertas inquietudes sobre qué afecciones al corazón provoca este virus, protagonista de la pandemia global este 2020, en el contexto de que este martes 29 de marzo se conmemora el Día Mundial del Corazón.

¿Cómo afecta el virus del covid-19 en la función del corazón, qué secuelas deja?



El virus SARSCOV-2, que produce la enfermedad llamada covid-19, tiene la capacidad de afectar no solo al pulmón sino también al corazón, lo que hace es producir una reacción de todo nuestro organismo generando coágulos que pueden viajar al corazón y producir lesiones muy severas, de esta manera falla el corazón y puede llegar a convertirse en un corazón insuficiente y deja de bombear sangre a todo el cuerpo de forma adecuada.



Una persona sana, que no tenga comorbilidades, ¿también puede quedar afectada del corazón?



Efectivamente, no es necesario tener una enfermedad cardiaca pre existente, más bien depende de la respuesta de cada persona ante la presencia del virus en su organismo.



¿Cuál es la incidencia de enfermedades del corazón en el Ecuador, América Latina y el mundo?



En Ecuador la incidencia de enfermedad cardiaca en cualquiera de sus formas puede estar presente en el 14% al 15% de la población. En América Latina la cifra es muy similar, entre el 13% y15%. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo.



A nivel mundial cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Según datos de la OMS, en el 2012 murieron 17,5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo.



De esas defunciones, aproximadamente 7,4 millones se debieron a cardiopatías coronarias, y 6,7 millones a accidentes cerebrovasculares.



Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. De aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte.



¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes del corazón?



Siendo el corazón un órgano vital tiene relación con todo el sistema vascular y cerebral principalmente, por ello hablamos de enfermedades cardiovasculares, las principales son: hipertensión arterial (presión alta), cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad cerebrovascular (infarto cerebral), enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatías.



¿El colesterol, triglicéridos, presión arterial alta, que daños ocasionan?



Cuando estas sustancias (colesterol y triglicéridos) se acumulan en nuestros vasos sanguíneos lo que hacen es ir obstruyéndolos lentamente, hasta que finalmente impiden el paso de la sangre y se produce un infarto (muerte del tejido) por falta de riego sanguíneo.



La hipertensión es el resultado del aumento de la rigidez de las arterias y esto hace que el corazón deba ejercer más fuerza de bombeo para enviar la sangre a todo el sistema, como resultado los vasos sanguíneos especialmente del cerebro pueden romperse, es lo que conocemos como hemorragia cerebral, comúnmente las personas le llaman “derrame cerebral”.



¿Cómo prevenir enfermedades cardiacas?



Lo más importante es educarse en este tema para entender por qué debemos: hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, no fumar, no ingerir licor, llevar una dieta saludable; en caso de estar con una enfermedad cardiaca o vascular seguir al pie de la letra lo que le recomiende su médico; nunca automedicarse.



¿Cuáles son los principales síntomas de que el corazón no está funcionando de manera normal?



Hay una serie de eventos que la persona puede sentir, no necesariamente en este orden: latidos cardiacos muy rápido o muy lentos, sensación de que el corazón late en momentos muy rápido y vuelve a latir normalmente o muy lento como que no lleva un ritmo normal (le llamamos arritmia o disrritmia); la persona se fatiga con facilidad, puede llegar a sentir una opresión en el pecho (dolor en el pecho) el paciente refiere “siento como una presión en el pecho”. Ante estos síntomas debe acudir de inmediato a emergencia eso le salvara la vida.



¿Qué otros órganos se afectan por los problemas del corazón?



Existe una serie de órganos afectados por las enfermedades cardiovasculares les conocemos como órganos “blanco” y son: cerebro, retina, corazón, pulmón, riñón, vasos sanguíneos.



¿Hay hipertensos momentáneos y permanentes?



Es importante reconocer que, si nuestro corazón late más rápido por cualquier razón, eso hace que nuestra presión arterial aumente (momentáneamente para soportar ese esfuerzo fisico), lo que sucede es que, si esta condición de estar con la presión arterial elevada perdura en el tiempo, puedo como médico decretar que el paciente es hipertenso, lo cual constituye una enfermedad.



¿Cómo hacer que una persona diagnosticada con covid-19 proteja su corazón?



El solo hecho de que el paciente tenga la enfermedad covid-19 producida por el virus SAR-COV-2, ya está en riesgo de que ese virus ataque no solo su pulmón sino también otros órganos incluyendo el corazón. Depende más de cómo responde el organismo del paciente ante la agresión del virus (cada persona responde diferente ante esta infección). Pero en términos generales debe seguir las indicaciones emitidas por su médico, cumplir con la toma a las horas y dosis exactas de la medicación recomendada. Una observación muy importante es no automedicarse.



¿Los daños provocados por el covid-19 al corazón son irreversibles?



Los pacientes responden de forma diferente. En algunos casos se ha evidenciado que los pacientes quedan con molestias cardiacas menores, otros simplemente se restablecen y es como si nada hubiese sucedido. Si llegase el paciente a sentir alguna molestia cardiaca, su médico deberá realizar exámenes específicos para determinar causa, localización e intensidad del daño. (I)