Reinfección por covid-19 es posible

Cada día se aprende algo nuevo del Sars Cov 2, el nuevo coronavirus, responsable de la enfermedad denominada covid-19. Son varias las preguntas que muchos científicos se hacen desde su aparecimiento, una de ellas, el tiempo que dura la respuesta inmune y en Ecuador la inquietud cobra fuerza tras el reporte de varios casos de reinfección.



Manuel Baldeón, docente de la Universidad UTE de Quito, aseguró que es aventurado hablar de nuevas cepas. “Esta semana se difundió una publicación muy importante en la que demuestran que los cambios que experimentan los virus que son de genoma RNA son menores y eso no determinaría que se haya creado una nueva cepa. Eso por el momento está descartado”.



Agrega que el hecho de que el virus mute lentamente es una buena noticia para el desarrollo de una vacuna efectiva y de amplia cobertura. Las reinfecciones, entonces, son probables y las ocasiona el mismo virus. Según el investigador se desarrollan bajo dos consideraciones: que el sistema inmunológico del paciente no se haya fortalecido después del contacto con el virus y que la nueva carga viral que ingresó a su cuerpo sea mayor que la primera vez.



Por otro lado, tras ocho o nueve meses de estudio del patógeno, otro reto para la ciencia es el desarrollo de un medicamento. Desde Bogotá, el inmunólogo Luis Guillermo Jiménez aclaró que con lo que se cuenta por el momento es con fármacos que ayudan a manejar los síntomas de la enfermedad.



“Una dexametasona que le ponen a una persona en la Unidad de Cuidados Intensivos sirve para evitar que la fibrosis pulmonar lo mate; la hidroxicloroquina que se utilizó para frenar el ingreso del virus a las células no es antiviral y por supuesto el acetaminofén que ayuda a aliviar muchos de los síntomas, en un analgésico ampliamente conocido” todos ellos, detalló el galeno, están disponibles en genéricos.



Un punto que destaca porque en medio de la crisis sanitaria y económica, más del 48% de la población paga los tratamientos de su bolsillo. “En Ecuador en promedio un medicamento genérico tiene un costo de $ 2,45 mientras que un medicamento de marca cuesta $ 9,5 la misma molécula, en la misma cantidad de moléculas. Entonces estamos pagando cinco o seis veces más por lo mismo; siendo igual de efectivos y seguros”.



Pero Jiménez advirtió que la población debe ser muy cuidadosa con la automedicación porque en esta como en otras enfermedades, los signos pueden ocultarse con la ingesta no prescrita de fármacos, haciendo que el manejo posterior sea más complejo.



Mientras la investigación avanza, los dos especialistas concuerdan en que no hay que descuidarse. Sin un medicamento específico ni una vacuna eficaz y disponible, el riesgo de contagio o de reinfección siempre está latente. (I)