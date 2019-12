123.000 graduados de otros años escogen lugar, fecha y hora para el Ser Bachiller

La inscripción del Ser Bachiller tuvo 293.025 aspirantes entre estudiantes de tercer año de bachillerato, personas privadas de la libertad (PPL), Aulas Hospitalarias, población CETAD (Centros de Tratamiento de Adicciones), personas que residen en el exterior o tienen una discapacidad y graduados de años anteriores.

Este último grupo, integrado por 123.000 aspirantes, desde hoy 23 de septiembre empezó la selección del lugar, fecha y hora para rendir la prueba. El proceso finalizará el 26 de diciembre, a las 23:30.

La Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) realizó recomendaciones para una correcta autoasignación.

Los aspirantes no pueden escoger una sede diferente al lugar de su residencia. Si esto ocurre no podrá ser modificada. Asimismo, si por una situación de fuerza mayor no se presenta en la asignada, no podrá hacerlos. Solo tendrá la opción de rendirlo en otra convocatoria después de pasar por un proceso de habilitación de cuenta.

De acuerdo a Freddy Peñafiel, director de admisiones de la Senescyt, otros de los errores que cometen con frecuencia es no aceptar la asignación.

Explicó que ellos deben pasar por tres pasos sencillos, los cuales no toman más de un minuto. Después de ingresar a la página accede con su usuario y clave en la ventana de autoasignación de sede se despliegan la información y los lugar más cercanos para rendir el test.

Recomienda revisar la fecha y la sede que escogió.

El grupo de los escolarizados, en cambio, recibirán la notificación de la preasignación que hará el Ministerio de Educación.

Del 12 al 23 de enero 2020 todos los aspirantes deberán descargar, guardar e imprimir su comprobante de asignación de sede y el detalle de la dirección y contraseña.

Peñafiel adelantó que habrá 2800 sedes habilitadas en la toma del Ser Bachiller, que se hará entre el 17 y 23 de enero. Para esos días planteles educativos, universidades, institutos técnicos, escuelas politécnicas, centros de infractores, aulas hospitalarias, consulados, serán utilizados para recibir a los aspirantes.

Asimismo, se espera que 9.000 autoridades entre rectores, profesores y evaluadores del Ineval participen en el proceso.

El primer grupo evaluado serán las personas con discapacidad el próximo 17 de enero. Luego continuarán con los graduados de años anteriores del 18 al 19 de enero y finalmente los escolarizados desde el 20 al 23 de enero.