La gastronomía, mayor atractivo de Yaguachi

El cantón San Jacinto de Yaguachi está situado a 30 kilómetros de la zona urbana de Guayaquil, siguiendo la vía que conecta las provincias de Guayas y Los Ríos.

En esta localidad, ubicada entre Durán y el recinto Tres Postes (Jujan), 36 mujeres recibieron una certificación de la Prefectura del Guayas tras cuatro semanas de adiestramiento en gastronomía.

Los cursos fueron dictados por técnicos de las direcciones de Productividad y Desarrollo y de Desarrollo Comunitario, en la parroquia rural Pedro J. Montero.

María Fernanda Manzaba, una de las participantes, destacó la iniciativa como un impulso al desarrollo turístico del lugar.

“Como madres de familia, hemos tenido la oportunidad y el beneficio de sacar nuestros hogares adelante con lo que hemos aprendido... Con estas capacitaciones, esperamos satisfacer las necesidades de nuestra parroquia con mano de obra local”, indicó Manzaba.

Por su parte, María Peralta destacó la importancia de estos programas en el desarrollo de la economía de los sectores rurales.

“Necesitaba trabajar, no sabía en qué y tampoco tenía dinero... Empecé con dos libras de harina y un dólar de huevos; hoy preparo medio quintal de harina. Más demoro en hacer los panes que en venderlos”, afirmó la propietaria de la panadería Los Milagros de Dios.

Si bien la capacitación fue impartida en las instalaciones del gobierno parroquial de Pedro J. Montero, el grupo de las 36 mujeres también está conformado por los habitantes de Virgen de Fátima.

“Qué suerte tener un grupo de emprendedoras que se han apoderado del proyecto; incluso, algunas ya venden”, indicó la presidenta de la junta parroquial, Soraya Sánchez Rivas.

La gastronomía local es muy variada y es producto de la mezcla de platillos autóctonos con recetas provenientes de cantones cercanos como Jujan, Durán, Milagro y Naranjal.

La economía de Yaguachi se basa en la agricultura, comercio y la ganadería. En la producción agrícola destacan el arroz, maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas tropicales y caña de azúcar.

De ahí, que los bocadillos predilectos tienen como principal ingrediente el maíz. Tortillas dulces y con queso son muy solicitadas por los viajeros, especialmente, durante las festividades patronales en el mes de agosto.

Funcionarios de la Prefectura entregaron los certificados en un acto en el que las mujeres evidenciaron su habilidad para la decoración de tortas, la elaboración de frutas de mazapán, arroz a las finas hierbas, pollo enrollado, mermelada de piña, mermelada de fresas y yogur.

El trabajo mancomunado con el GAD parroquial fue resaltado por el director de Productividad y Desarrollo, Carlos Morán.

“Hay que articular esfuerzos con las juntas parroquiales, pues conocen la realidad de los territorios, para transmitirles los conocimientos que a ustedes les permitan emprender tanto en gastronomía como en valor agregado,” aseguró Morán.

Luisa Márquez, directora de Desarrollo Comunitario de la Prefectura, explicó cómo pueden acceder a las diferentes capacitaciones que realiza esta dirección.

“Las mujeres somos muy productivas, muy emprendedoras y cuando ponen en nuestras manos los materiales adecuados, somos capaces de crear cosas maravillosas… Luego pueden trabajar en el tema de marketing, marca y promoción de productos con la Dirección de Productividad y Desarrollo”, dijo Márquez a las participantes del curso.

Juana María Peralta Reinoso, del recinto Chan Chan, puso en marcha su negocio de venta de pan con lo que pudo conocer.

“A mí me sirve bastante. He aprendido también a hacer chocolate en barra, pan, tortas y otras cosas más… Gracias a Dios, ahora vendo también pan, sábado y domingo, antes no lo hacía”, contó doña Juana.

Las mujeres capacitadas recibieron sus certificados en medio de los aplausos y felicitaciones de sus compañeras, de los instructores y de los jóvenes de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador, quienes colaboraron en este proyecto.

El ecoturismo como fuente de desarrollo está orientado a promover la armonía entre el turismo, la conservación y los viajeros que visitan este prodigioso cantón. (I)