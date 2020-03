Formulario de salud es obligatorio para viajeros

Ecuador intensificará los controles sanitarios en los aeropuertos desde el 10 de marzo, con la solicitud de un Formulario de Declaración de Salud a quienes arriben al país en vuelos y conexiones aéreas internacionales. Con ello se busca evitar el ingreso de nuevos casos de coronavirus al Ecuador. Hasta el momento se reportan 13 casos positivos para covid-19.

Los pasajeros recibirán en las aeronaves el Formulario, que deberán llenar y entregar a su llegada al personal del Ministerio de Salud Pública (MSP). En el documento proporcionarán sus datos generales y de contacto, tales como nacionalidad, país de donde proceden, fecha de arribo, lugares en donde estuvieron de visita en los últimos 21 días, así como los números de contacto, dirección del hotel o domicilio, entre otros. Hasta ahora 12 de los casos reportados con covid-19 presentan síntomas leves y uno continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El MSP informó el jueves sobre tres nuevos casos, lo que se corresponde con un escenario previsto, en función de los contactos que tuvo la primera contagiada a su llegada a Ecuador desde España.

Inocente Bajaña, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del MSP, dijo que un buque de la Armada se encuentra en cuarentena luego de que un miembro de la tripulación sostuviera contacto con el caso índice.

El comandante Douglas Campo, director de Sanidad de la Armada, manifestó que a bordo están 5 oficiales y 45 tripulantes sin que reporten síntomas por el momento.

En tanto, en Ucrania los estudiantes evacuados concluyeron la cuarentena y están sanos. Su retorno será en una fecha por definir. (I)

Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel)

Uso de la telemedicina reduce la posibilidad de contagio

El 171 recibió del sábado pasado al miércoles, 215.286 llamadas; de estas, 70.895 se relacionaron con el covid-19.



¿Cómo funciona el sistema 171; quiénes contestan las llamadas?

Para reportar los casos de personas que presenten síntomas como tos, fiebre y problemas respiratorios contamos con la línea telefónica 171, a través de la cual se realiza un triaje médico que permite la atención oportuna de posibles pacientes con coronavirus (covid-19).

¿Cómo se clasifica la gravedad del paciente a través de las llamadas? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen?

El operador realiza tres preguntas; si estas resultan positivas se pasa a valoración del médico.

Las preguntas son estas:

1. Por favor, confírmeme si presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, malestar general.

2. ¿Usted ha estado fuera del país en los últimos 15 días?

3. ¿Ha estado en contacto con personas que llegaron recientemente del exterior?



¿De qué provincias son la mayoría de las llamadas?

Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Desde el sábado pasado hasta el miércoles registramos 215.286 llamadas de todo el país a la línea 171; de estas, 70.895 fueron relacionadas al covid-19 y tras el triaje interno se derivaron a consulta de doctores 5.660. Es importante anotar que el número también se usa para agendar citas médicas en el sistema de hospitales públicos.

¿Cómo funciona la telemedicina con el problema del coronavirus?

Es una potente herramienta interactiva que agiliza la prestación de servicios médicos a distancia.

Para su implantación es esencial el uso de las TIC.

A través de la telemedicina, el paciente puede acceder a una consulta médica vía telefónica, solicitar la revisión de exámenes cargándolos a una plataforma informática. Incluso puede obtener un diagnóstico avalado por un especialista.

¿Qué tan efectiva es?

Su eficiencia se ve, entre otros factores, en la reducción de la movilidad de los ciudadanos a los centros médicos por consultas generales, lo que evita o reduce el posible contagio con otras personas.

¿Este servicio se efectuará por largo tiempo? ¿Cuál es la proyección?

Este amplio servicio social, que se apalanca en las TIC, se mantendrá y fortalecerá en favor de la ciudadanía, de todos los ecuatorianos.

De hecho, es uno de los principales canales de atención del Ministerio de Salud Pública.

¿Esto implica gastos extras en el presupuesto?

No hay fondos extras. Esta plataforma se encuentra activa desde años atrás, bajo un contrato firmado entre el Ministerio de Salud Pública y la CNT EP, por lo que no implica gastos adicionales.

El Gobierno Nacional, coherente con la austeridad que vive el país, saca el máximo provecho de los recursos tecnológicos que posee el Estado en favor de la ciudadanía.

La experiencia de Ecuador sobre el uso de las TIC contra el coronavirus llamó la atención de otros países.

En el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (e-LAC 2022), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) me extendió una invitación para compartir la experiencia ecuatoriana en el uso de herramientas digitales en las campañas de información y prevención del covid-19.

El 11 de marzo estaré en una videoconferencia, con la participación de representantes de los gobiernos miembros del e-LAC, organismo especializado de Cepal (I)

Habitantes del cantón Cañar no le temen al coronavirus

Gloria Álvarez llegó la madrugada de ayer al mercado central para vender sus productos en la feria de este jueves. Dice no tener miedo al coronavirus “porque el frío de su ciudad le mata”.

La plaza está sobre los 3.500 msnm y “el frío es fuerte, pero ya estamos acostumbrados”, recalca entre sonrisas e indica que no hay que temer al virus “sino a la voluntad de Dios”.

Así como Gloria, los más de 300 comerciantes están más preocupados por sus ventas que por el virus, mientras a 50 metros, por los altoparlantes, se pide a la población mantener un aseo personal estricto y tomar las debidas precauciones para evitar el contagio de este mal.

“Es lo que hacemos todos los días”, indica Doralisa Guamán mientras ofrece papas a sus clientes.

En tanto el gobernador de Cañar, Hernán Crespo, manifestó que la población ha respondido positivamente a los mensajes que han emitido las autoridades y profesionales de la salud. “Estamos siguiendo las normas internacionales”, acotó la autoridad.

Mientras tanto Marco Torres, comisario del cantón Cañar, señaló que en los próximos días y como medida de precaución, se desinfectarán los diferentes sectores comerciales de la ciudad para contrarrestar cualquier situación anómala que pueda presentarse. “Hasta tanto estamos llevando adelante charlas conjuntamente con el Ministerio de Salud”.

En las calles del cantón Cañar no se nota el temor entre los pobladores.

Ellos creen que un buen aseo les puede proteger de este mal; sin embargo, para los integrantes del Ministerio de Salud se ha vuelto complicado convencer a las personas adultas y que viven en la parte rural.

Según la doctora Teresa Naspud, los pobladores se muestran un poco temerosos, tienen miedo por todo lo que han escuchado y han leído a través de las redes sociales. (I)

Prevención al adulto mayor

Etelvina Illescas, de 74 años, es la más entusiasta del grupo del centro gerontológico La Victoria, de Guayaquil. Ayer ella y otros adultos mayores recibieron la visita de Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social, quien evidenció el protocolo de prevención que se lleva adelante frente al covid-19.

La septuagenaria se prestó para efectuar una demostración del lavado de manos que ellos realizan todos los días para prevenir el contagio.

De acuerdo a Granda, entre las obligaciones que tienen los usuarios está el uso de gel al ingresar al lugar y no acercarse al centro si tienen afección respiratoria.

Asimismo, indicó la obligatoriedad de los técnicos y servicios de limpieza en la desinfección permanente de baños, pasamanos, mesas y sillas para evitar contagios. “El protocolo se aplica desde el 29 enero para prevenir la llegada del virus”.

Desde la aparición del primer caso Adelaida Gutiérrez, de 82 años, y Bélgica Utrea, de 67, llevan en su cartera un gel antibacterial y lavan sus manos de forma continúa después de estar en contacto con superficies.

“Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos más vulnerables a enfermedades”, dijo la octogenaria.

Utrera, quien lava sus manos al menos 10 veces al día, señaló

que “el mejor alimento son las frutas, la piña y la manzana, para fortalecer el sistema inmune”.

Granda aseguró que prevé su visita en 269 centros del adulto mayor en Guayas y Los Ríos, donde se ha dotado de 1.000 mascarillas, alcohol y gel antibacterial. (I)

Hospital del Guasmo insta al buen lavado de manos

Un lavadero de acero inoxidable fue instalado en los exteriores del Hospital General del Guasmo, de Guayaquil, para dar a conocer a los familiares de pacientes y transeúntes del sector el correcto lavado de manos. Allí una doctora da instrucciones a todo al que se acerque sobre la limpieza en 14 pasos. Además corrige cuando pasan por alto algún paso. Niñas y adultos aprendieron que un buen lavado toma entre 40 y 60 segundos. Además, que deben usar el papel con el que secan sus manos para cerrar la llave de agua. Así evitarán volver a contaminarse. Jénnifer Chalén dijo que en casa pondrá en práctica lo aprendido. El stand es parte de los puntos informativos que implementó el nosocomio para informar sobre medidas de prevención ante el covid-19 y despejar inquietudes de los ciudadanos. Ángel Moreno, director asistencial del nosocomio, sostuvo que este hábito, junto con la buena alimentación, ayudarán a protegerse de un contagio.

Sobre el consumo de vitaminas C y suplementos, explicó que estos deben ser administrados por un médico. “Existen vitaminas que no se van a absorber de forma ideal en un paciente que no las requiera”. Moreno manifestó que han identificado mucha desinformación sobre el virus.

El galeno fue consultado por un ciudadano que tiene a su hijo en la misma casa de salud donde está asilado el primer caso de coronavirus. “Mi familia y mis amigos me han pedido que no vaya a sus casas porque temen que tenga el virus”, contó preocupado.

Moreno lo tranquilizó y aclaró que solo existen dos formas de contagio: uno, a través de las gotas de flujo que pueden salir mediante la tos o el estornudo; y dos, por el contacto con manos infectadas. Asimismo, los profesionales de la salud expusieron los mitos y el uso adecuado de la mascarilla. Esta solo es necesario en tres grupos: personas sintomáticas con tos, fiebre, disnea, dolor de garganta y dificultad para respirar; cuidadores de personas con enfermedades respiratorias y personal de salud. (I)