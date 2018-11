150 creativos participaron en el XVI Festival de Artesanías de América

El XVI Festival de Artesanías de América, del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares Cidap 2018, que se realizó del 1 al 4 de noviembre en Cuenca, fue una vitrina para que los artesanos del país y de América muestren y comercialicen sus productos, entre los cientos de visitantes que llegaron a la “Atenas del Ecuador”, por la conmemoración de los 198 años de su independencia.

En la avenida 12 de Abril, desde el puente Mariano Moreno en las riberas del río Tomebamba, en 146 estands multicolores se expusieron piezas únicas, elaboradas a mano, que muestran el conocimiento ancestral de los pueblos y de las nacionalidades.

“La artesanía es un arte, no solo por lo que significa en el aspecto de mantener las tradiciones, sino por todo el trabajo manual que conlleva realizarla”, señaló Rocío de Moreno, presidenta del Comité Plan Toda una Vida, quien el sábado 3 de noviembre visitó a cada uno de los expositores y conoció de cerca sus obras.

Sesenta madres de varias comunidades de la provincia austral conforman la Asociación de Mujeres Tejedoras Tesya. Ellas confeccionan carteras, bolsos y artículos con fibra vegetal.

La comercialización de estos productos es la fuente de ingresos para sus familias, compuestas en promedio por cinco hijos.

“Esta es una manera de apoyar a los artesanos y que conozcan que para el Gobierno Nacional es importantísimo mantener las artesanías, sobre todo las que realizan las mujeres”, enfatizó Rocío de Moreno, mientras realizaba el recorrido.

Los sombreros de paja toquilla, que confeccionan con sus manos a través del conocimiento que se mantiene de generación en generación, fueron los más apreciados por los visitantes que llegaron al estand.

Los turistas frente a un espejo se los probaron casi todos. “Están muy bonitos y sus precios son económicos, espero adquirir uno de ellos y apoyar este trabajo que es una tradición en Cuenca”, dijo la visitante Cristina Cadena.

Otro grupo de madres de la Asociación Mujeres Cambia, de la provincia de Santa Elena, también le apuesta a su creatividad y habilidad para mantener su hogar mediante la elaboración de aretes, pulseras y adornos navideños con papel reciclable, técnica que aprendieron de una instructora alemana.

“Esta idea de negocio comenzó como un pasatiempo. Las primeras artesanías las hacíamos con revistas viejas, después nos dimos cuenta de que podía funcionar como una pequeña microempresa, fue así que nos asociamos. Desde 2015 realizamos este trabajo 17 mujeres”, expresa Elba Suárez, oriunda de la comunidad de San Pablo.

Sus artículos, cuyos precios van desde $ 3 hasta $ 20, se venden en ferias locales y en su página web al mercado internacional.

De la misma provincia costera llegó Napoleón Cabrera, con joyería, utensilios para la cocina y nacimientos hechos con caracol, coral y perlas que se obtienen del mar.

De su tío aprendió la técnica para elaborar estos objetos. “Mi participación en la feria del Cidap, hace dos años, me permitió viajar a Malasia y mostrar mis artesanías. No he querido que este conocimiento se pierda y ahora capacito a mujeres para que también puedan realizar artículos con estos materiales.

La parafina y las plantas naturales son la materia prima preferida de Ruth Coronel, diseñadora de interiores cuencana, quien crea diversos objetos decorativos, como macetas, velas y lámparas. Por segunda ocasión participó en el Festival del Cidap 2018, pues lo considera una gran oportunidad para que conozcan el trabajo de los artesanos.

Desde la Amazonía ecuatoriana varios representantes de las comunidades también llegaron a Cuenca con productos hechos con semillas y fibras que se obtienen del bosque amazónico.

Marcelo Aragón, de Pastaza, manifestó que el festival es un nuevo balcón de negocios para conseguir clientes y abrirse más mercado en el país. Durante la feria ellos hicieron una demostración de la extracción de tintes naturales que se utilizan para pintarse la piel y el cabello.

“Cada una de las artesanías que se exponen en el festival son el resultado de un conocimiento tradicional y ancestral que hay que rescatarlo”, sostuvo Mónica Malo, experta en tejidos.

Ella ha estudiado profundamente este tema y busca rescatar la tradicional forma de elaborar textiles.

Su conocimiento adquirido lo compartió con más de 150 mujeres en la provincia de Chimborazo, a quienes capacitó en la limpieza y clasificación de la alpaca, con la finalidad de que realicen diversos tejidos para comercializarlos y que se conviertan en su sustento económico.

Chile, país invitado

Este año Chile fue el país invitado al Festival Cidap 2018 y en sus estands se expusieron artesanías patrimoniales de cinco culturas originarias de esa nación.

En el museo también se apreciaron piezas únicas de las culturas Mapuche, Atacameña, Rapa Nui, Aymara, entre otras.

“Es un honor estar acá, en un país que además tiene artesanías preciosas. Hemos traído artículos del norte de la región hasta el extremo austral, cerca de la Patagonia. Actividades como estas resaltan y mantienen vivas las tradiciones de los países, algo que es muy importante para transmitirlas a las nuevas generaciones”, indicó Eduardo Tapia, quien es embajador de Chile en Ecuador. (I)