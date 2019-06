Fabricio Villamar, asambleísta del bloque de CREO

”Esto es sobrecogedor. Y esto pasa todos los días, debe estar pasando en este momento en algún lugar, pero no se dice. Yo tengo la sensación de que hacemos de la mojigatería nuestra forma de evitar estos temas que son graves y que están ahí.

En nuestro actual marco legal, todas las mujeres cuyos casos vemos, podrían ser perseguidas por el Estado y llevadas a un proceso penal. Esa es la ley en este momento, y es horrible; pero esto es lo que es. Estas gafas son un recurso importante para poder tener cercanía a varios casos en un ambiente no dominado por el qué dirán, o por la opinión pública, o por las cámaras, o por los votantes. Este es un tema que debe entenderse desde las palabras de quienes lo presentan y nosotros tenemos una responsabilidad para tomar una decisión. El tener voces que nos dicen qué es lo que les pasó nos permite a nosotros opinar en forma mucho más cercana a lo que le pasa a la ciudadanía. Más allá de los partidos están los seres humanos y sobre esos seres humanos nosotros tenemos una responsabilidad. Como herramienta es evidente que ver a través de estas gafas te golpea el espíritu, te hace ver la realidad que está escondida. Que puede ser muy cercana a tu casa, a la mía, a tu familia, a tus seres queridos. De la que no hablamos. Esto tiene que discutirse. No podemos ser una sociedad que esconde la basura bajo la alfombra”. (O)