¿Va a rendir la prueba Ser Bachiller? Siga estos consejos

Relajados y con un objetivo claro: sacar una buena calificación. Así deben acudir desde mañana jueves 17 hasta el lunes 21 de enero, los 284.239 estudiantes de tercero de bachillerato de la región Costa a rendir la prueba Ser Bachiller.

Pero, para obtener un buen resultado se debió dedicar tiempo de calidad a su preparación y a las jornadas de estudio. No hay que olvidar, ordenar las ideas y distribuir bien el tiempo para realizar la prueba.

Ante la actividad que empieza este jueves, la psicóloga Beatriz Gómez Sarmiento explica que los estudiantes deben recordar que se han preparado y por ello deben sentirse seguros y con pensamientos positivos.

También recomienda que este miércoles 16 de enero por la noche, se deje todo listo de lo que se va a llevar al otro día: como la ropa que vestirá, los lápices o bolígrafos que van a usar, una botella con agua y algo para comer superligero por si se tiene hambre.

A la hora de dormir, no se debe acostar pensando que le va a ir mal. ''Así le estamos dando la orden a nuestro cerebro de no hacer nada'', dijo.

Denisse Molina (16 años) confiesa que se encuentra nerviosa en rendir la mencionada prueba, pero confía en que lo aprendido todo este tiempo dará buenos resultados.

La estudiante del Santa María Goretti comenta que en el colegio realizaron un curso en el que abordaron algunas materias importantes.

Además ha entrado a los simuladores para también poder practicar la prueba y dice que matemáticas es la materia más difícil para ella.

''Estoy nerviosa por la calificación que pueda sacar, pero sé que mi familia me apoyará siempre'', dijo Dennise, quien aspira a estudiar la carrera de Comunicación Social.

En tanto Gómez, que también es licenciada en psicología educativa, recomienda a los estudiantes no entrar en pánico y leer despacio cada pregunta; y, si no la puede contestar, pasar inmediatamente a la siguiente. ''Trata de respirar profundo y decir: yo sí puedo, yo me he preparado y voy a hacer el mayor esfuerzo''.

Leonardo Guevara (16), del colegio José Pino Icaza, se viene preparando desde junio de 2018 en dicha prueba y al igual que Dennise tiene problemas con matemáticas. Cree que si no pasa el cuestionario de preguntas y no obtiene una buena calificación, ''me sentiré frustrado''.

La misma opinión comparte Axel Ramos (18), alumno del colegio Ismael Pérez Pazmiño. Él quiere estudiar para ser profesor y le aterra pensar en reprobar y esperar después varios meses para poder rendir una nueva prueba.

La neuróloga María Eugenia Yépez explica que es normal que los jóvenes se sientan estresados ante la prueba Ser Bachiller, ya que esta marca su futuro; por ello, recomienda a los estudiantes estar tranquilos y confiar en sus capacidades.

''No hay que desvelarse porque el cerebro agotado interfiere en la esfera cognitiva, que es todo lo referente a la capacidad de la memoria y esto se podría ver reflejado en la evaluación'', dice.



Otros consejos:

Dormir más temprano. Así su cerebro estará despejado y relajado al siguiente día.

La familia juega un papel importante. Su apoyo es indispensable.



Si practican algún tipo de deporte, que lo hagan. El yoga ayuda mucho a la relajación.

No estresarse porque esto afecta el nivel de concentración.

No ver televisión, ni jugar videojuegos (al menos un día antes del examen).

No comer grasas ni carbohidratos; y sí proteína y frutas.

Ingerir abundantes líquidos.

Yépez cree que hay que observar bien al niño y al joven en su etapa estudiantil ya que muchas veces presentan trastornos de aprendizaje que no son tomados en cuenta por los padres; por ello, recomienda llevarlo a un especialista a realizarse todas las pruebas neurológicas, lo que implicaría estudios médicos más agudos.

El 19 de noviembre empezó el proceso de inscripción para rendir la prueba Ser Bachiller que consta de 160 preguntas. El examen dura entre 180 minutos, pero ara los grupos de personas con alguna discapacidad se extiende hasta 240 minutos.

La prueba evalúa cinco campos el linguístico, científico, social, matemático y abstracto. (I)