Estudiantes con discapacidad triunfan

Por Melanie Orellana y Javier Paguay

La inclusión, con ideas y métodos basados en la enseñanza solidaridad y perseverancia, es la clave del éxito deportivo para nuestros estudiantes.

Casos claros son el de María Fernanda Pardo, primer lugar en competencia nacional de natación; William Lemos Ochoa, federado en fútbol y futsal; Micheal Salazar en natación; Johanna Lemos Ochoa, federada en bádminton y fútsal; Ámbar Carolina León en bádminton, y Kerly Montenegro, primer lugar en competencia atlética.

De 39 alumnos con discapacidades diferentes cinco pertenecen a la Federación Ecuatoriana de Deporte para personas con discapacidad Auditiva (Fedepal).

Por otro lado, el equipo Mini Peewee y junior de cheerleaders obtuvo el primer lugar en la competencia Cheerzone 2019 efectuada entre Cuenca y Quito.

Pedro Lino, entrenador del equipo, comentó que las campeonas obtuvieron el pase a The Magical Championship of The World’s en Puerto Vallarta-México 2020. (I)