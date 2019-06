Esposas de presidentes de Ecuador y Chile visitaron Teletón

La esposa del mandatario de Chile Cecilia Morel, junto con su homóloga de Ecuador, Rocío González, visitaron el Instituto Teletón de Santiago para conocer la atención que se brinda a las personas con discapacidad.

La Teletón ha permitido rehabilitar a 100 mil niños y jóvenes en más de 40 años de creación de la entidad.

En el instituto ambas recorrieron las áreas terapéuticas y conversaron con pacientes y madres cuidadoras. Una de ellas fue la familia de Esteban Arboleda, un niño ecuatoriano que llegó hace 7 años a Chile.

Durante su recorrido por Teletón, González aseguró que “debemos apoyar el trabajo con las madres cuidadoras, porque somos nosotras el pilar de la familia y nuestros niños son nuestro mejor objetivo para trabajar el día a día".

Por su parte, Cecilia Morel comentó “una de las cosas que más me ha gustado y me llena el corazón es la alegría de los niños, los profesionales y las mamás de Teletón. (...) Es una obra que no sólo vemos dos días al año en el programa de televisión, sino todos los días”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Teletón, Ximena Casarejos, expresó que “hoy pudimos conocer la experiencia de Ecuador, donde Rocío González nos pudo compartir cómo se trabaja en su país con personas en situación de discapacidad”. (I)