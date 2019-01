“La juventud debe conocer sobre los métodos de anticoncepción”

Por Evelyn Candonga y Carolina Rangel

Lleva 26 años de docencia en la U. E. Modesto Paredes que en 1992 le abrió las puertas a la docente Carlota Delgado. “Mi actividad me ha permitido convivir cerca de los jóvenes para transmitirles conocimientos y, sobre todo, valores”.

¿Qué es lo más importante de la enseñanza?

Lo más bonito es compartir con los estudiantes porque también fui joven y todas las dudas que tuve terminé resolviéndolas yo sola. Por eso ahora puedo ayudar a los jóvenes, los oriento para que no cometan ninguna falla de la que algún día se puedan arrepentir.

¿Cuál ha sido el tema más recurrente de consultas?

He tenido estudiantes que me han preguntado sobre la sexualidad y he podido responder a sus dudas, claro y simple, para que sepan lo que es lo bueno y malo y no hagan nada en contra de su voluntad.

¿Cuál es el cambio mayor que ha presenciado como docente?

Creo que desde la era de la computadora todo cambió. Se perdió un saludo con respeto y ahora vemos hasta el enfrentamiento de los estudiantes hacia los padres. Tengo mi familia y sé que es duro ser padre y madre, pero en la actualidad es necesario que la juventud conozca sobre los métodos anticonceptivos para prevenir enfermedades venéreas y embarazos no deseados.

¿Qué le inspiró a inclinarse por esta carrera?

Desde pequeña me gustó aprender y en la escuela, al principio, me incliné por las matemáticas hasta que llegué al colegio y ahí desarrollé también por la materia de lenguaje.

Luego reemplacé ambas asignaturas por química, física y biología de las que disfrutaba mucho en el bachillerato; y ahí me decían que tenía vocación para ejercer esta profesión y veo que fue así. Quisiera seguir enseñando al menos hasta cumplir tres décadas en esta institución.

¿Qué opina sobre el VIH?

Es una enfermedad de transmisión sexual letal que no tiene cura, pero sí prevención porque las personas que desarrollan esta patología no tienen posibilidades de vivir sin un tratamiento que le extienda los días de vida. Afecta a las células tanto dentro como fuera del organismo. (I)