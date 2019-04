“Mi misión es cuidar, conocer y convivir en la institución”

¿Hace cuántos años trabaja en la institución?

Llevo 8 años sirviendo como conserje y me siento orgullosa de pertenecer a la U.E. Federico García Lorca.

¿Cómo la han tratado en sus años de labor?

Me han tratado muy bien y me siento a gusto en mi trabajo. No he tenido ningún problema.

¿Qué experiencias ha logrado?

No ha habido experiencias negativas que no se puedan solucionar. En cuanto a lo positivo, he sentido gran acogida y aprecio por parte de los estudiantes, sobre todo de los niños y niñas, quienes con su sonrisa de cariño y afecto alegran mi trabajo. También debo mencionar la buena relación con los docentes de las secciones matutina y vespertina.

¿Qué opina sobre instalaciones de la institución?

Me gustan mucho. Cada día me esmero por mantenerlas limpias y bien cuidadas. Aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo de estudiantes y profesores que colaboran con la limpieza.

¿Qué quisiera aconsejar a los jóvenes del plantel?

Que estudien mucho, ocupen su tiempo en proyectos productivos y no anden en “malos pasos” que a futuro afectará sus vidas. (I)