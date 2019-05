"No me equivoqué, y pude encontrar mi verdadera vocación"

Por Romina Bonilla, Danie Sandoval y Molina Bryam

¿Cuál fue su mayor motivación para producir películas?

Después de años de docencia descubrí mi real vocación: el cine. Me encontraba en una etapa difícil con mi familia. Me acerqué a Dios, vi diferente el panorama de mi camino, sentí que encontré la esencia de la vida con mi esposa y mis hijos.

¿Qué mensaje busca comunicar a través de los filmes?

Principios y valores; aportar a la sociedad con temas profundos sobre la familia y juventud. Además, mostrar que los ecuatorianos sí podemos realizar buenas película.

¿Era su propósito ser docente?

He sido docente 24 años. Seguí una licenciatura en Ciencias Sociales y no me equivoqué. Me di cuenta en los últimos años de que mi vocación es el mundo de la comunicación, el cine, la televisión y la radio, pero más me agrada estar vinculado en la producción de películas.

¿Cómo es su vida personal?

Amo a Dios. Soy cristiano y eso me mueve a enseñar a los jóvenes que siempre hay salidas para circunstancias difíciles, a través del amor, el perdón, la fidelidad, la honestidad. (I)