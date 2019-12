"Unidos por una educación dinámica, técnica y de calidad"

Por Sebastián Tumbaco, Andrea Arreaga Soto, Cinthia Intriago Alcívar, Cinthia Ortiz Ordóñez, Daniel Parrales Chila y Louis Intriago Crespín

¿Cuál fue su expectativa al ser designado rector de nuestra institución?

Mis expectativas fueron muy altas. Los aspectos que quisiera trabajar son la introducción de una lengua extranjera, mantener la disciplina en el plantel, establecer mejor los puntos deportivos y cohesionar las tres jornadas existentes en este plantel. Con esfuerzo lo estoy logrando.

¿Cómo catalogaría la disciplina en la Unidad Educativa?

Lo catalogaría como un sistema disciplinario muy bueno. El anterior rector hizo un trabajo excelente, por consiguiente me toca mantenerlo. Por ejemplo, el uso de la malla en las señoritas y el corte en los varones. Me he encontrado con jóvenes correctos, la educación se lleva con fervor en el minuto cívico. Implementamos un control biométrico que forma parte de una cultura disciplinaria.

¿Cómo mejoraría en la institución el aspecto académico?

En primer lugar haría una evaluación a nivel institucional para determinar las fortalezas que presentan los docentes al momento de impartir sus clases. Hay áreas que necesitamos fortalecer, pero estamos comprometidos con esa mejora.

Un mensaje final...

Mi mensaje para los jóvenes es que no decaigan, que mantengan el sentimiento de aprender, se formen como unos ciudadanos de bien en el ámbito social y tecnológico. Nosotros como docentes inculcamos valores y más que todo respeto entre compañeros. (O)