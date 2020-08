Ecuador recibe los primeros respiradores donados por la ONG Ayuda en Acción

Ecuador recibió los ocho primeros respiradores OxyvitaEmergencyVentilador de un total de 50, en calidad de donación por parte de la Organización No Gubernamental (ONG) española Ayuda en Acción, en el marco de la emergencia sanitaria a causa del covid-19. El segundo lote de 42, se completará en septiembre de este año.



Los equipos llegaron la mañana de este lunes 17 de agosto, al Aeropuerto Internacional mariscal Sucre de Quito, donde fueron recibidos por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos; junto al embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, y el director nacional de Ayuda en Acción, Carlos Hernández. Además, estuvieron autoridades de la Cancillería de este país y de la Aerolínea Air Europa.

Para el país esta contribución representa un ahorro de más de $ 110.000. La inversión inicial es de más de $ 11.000, de un monto total de $ 71.000.



La aerolínea Air Europa contribuyó con los vuelos necesarios para el traslado de los equipos, que se traduce en una inversión de $ 40.000.



El ministro Zevallos agradeció a Ayuda en Acción y calificó la donación como una muestra de colaboración internacional que favorece al país. “Cada uno de los respiradores será utilizado en los pacientes para salvar sus vidas. La solución de la pandemia no está en los hospitales sino en la ayuda internacional que recibamos y, sobre todo, a nivel comunitario, del barrio, de la calle y de la casa".



La autoridad de salud también ratificó que la situación por el covid-19 está controlada en el país, no obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y evitar aglomeraciones, reuniones o festejos, usar la mascarilla de forma adecuada, entre otras medidas de bioseguridad.



En tanto que Hernández explicó que los respiradores fueron creados por un consorcio de empresas españolas formado por Lyntia, McFly Technologies, Vithas y Fundación Vithas. Los respiradores Oxyvita son fruto de una innovación, son adecuados para pacientes de covid-19, de bajo costo y patente de diseño abierta.



Asimismo, destacó la gestión de la Embajada de España en Ecuador, lde la Embajada ecuatoriana en España, la colaboración de la aerolínea Air Europa y de la Agencia Española de Cooperación, así como de las autoridades del MSP y la Cancillería.



El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, agregó que, con esta ayuda, la Misión Diplomática completa 197 respiradores gestionados “porque en España valoran mucho la gestión que ha realizado el Gobierno ecuatoriano”.



Los respiradores serán destinados a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del MSP, de acuerdo con las necesidades e incidencia de los casos de covid-19.



Esta acción solidaria es el resultado de la cooperación y el buen estado de las relaciones bilaterales con España, para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria que vive Ecuador.



El aporte se hace efectivo por gestión de Ayuda en Acción, organización internacional sin fines de lucro, con más de 35 años en Ecuador, dedicada a velar por los grupos más vulnerables en el país. Su sede en España fue la responsable de las alianzas con el resto de las empresas del consorcio.



Anteriormente, Ayuda en Acción donó 500 equipos de bioseguridad para el personal de salud que se encuentra en la primera línea, entre ellos, trajes de protección de bioseguridad, gafas especiales, mascarillas N95 y guantes. (I)