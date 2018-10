Ecuador presentó el Plan Estratégico Multisectorial 2018-2022 contra el VIH

El Ministerio de Salud Pública firmó el acuerdo ministerial para la emisión del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la respuesta al VIH-SIDA (PENM) 2018-2022.

Se trata de una herramienta programática que permite conocer el escenario sobre el cual se encuentra la respuesta Nacional al VIH/sida y configurar el camino con acciones que marcan la hoja de ruta de hacia dónde desea llegar nuestro país.

El evento se desarrolló en el Centro Cultural Metropolitano en el centro de Quito y contó con la participación de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y del secretario adjunto de las Naciones Unidas y secretario ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, un gran defensor de la justicia social, con un enfoque centrado en las personas con respecto a la salud y el desarrollo.

Para el cierre de 2017, en el país se estimó 36.544 personas que viven con VIH y aunque los casos han ido reduciendo desde el inicio de la epidemia, sobre todo en términos de acceso a servicios de salud y disminución de la discriminación, el Ecuador todavía tiene grandes desafíos para abordar integralmente el estigma hacia estas personas.

Thank you to @SecretariaEc @ejuradob for facilitating a productive dialogue between @UNAIDS, the Ministry of @Salud_Ec, @MFAEcuador & the #CivilSociety organizations @CoalitionPLUS @CKimirina. It is this multi-sectoral engagement that puts #Ecuador?? on the #FastTrack to #EndAIDS pic.twitter.com/EFd4YOQvbJ