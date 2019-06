En Ecuador, todas las niñas que dan a luz fueron violadas

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre niñas y adolescentes, de hasta 14 años, que dieron a luz son de 2018.

Si clasificamos los nacidos vivos por edad de la madre tenemos que, en 2018 hubo 1.743 partos de adolescentes de 14 años, 405 de 13 años, 89 de 12 años, 8 de niñas de 11 años, 2 de 10 años. En total fueron 2.247 niñas entre 14 y 10 años que dieron a luz el año pasado en Ecuador.

Según nuestra legislación penal, toda niña menor de 14 años que da a luz es víctima de una violación. El Estado considera que antes de esa edad no existe madurez suficiente para entender lo que es una relación sexual, por lo que no se puede consentir.

A partir de los 12 hasta los 18 años no se aplica la norma penal, sino el Código Orgánico de la Niñez y se disponen medidas socioeducativas para el infractor; pero, por eso la conducta no deja de ser delito. Porque lo que configura el delito no es la edad del agresor, sino la falta de consentimiento de la víctima.

En estos días, desde los sectores más retardatarios del país, se ha dicho que la sentencia del 27 de junio de 2018 de la Corte Constitucional otorga consentimiento a los menores de 14 años para tener relaciones sexuales.

Eso es falso, la sentencia dice que no se puede vulnerar su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, y que tienen derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten en calidad de sujetos de derechos. El dictamen no cambia la edad de consentimiento legal, ni reforma la disposición que ve como violación a toda relación sexual en menores de 14 años.

A veces es necesario recurrir a las cifras descarnadas para que la sociedad empiece a entender la magnitud del horror de las niñas violadas, forzadas a ser madres.

¿Cuántas niñas violadas son necesarias para que los legisladores entiendan que no pueden ser forzadas a parir? ¿Cuántas vidas destrozadas son suficientes para que los asambleístas se convenzan de que no pueden seguir mirando para otro lado frente a esta tragedia? ¿Cuántas mujeres encarceladas, cuántas muertas? (O)