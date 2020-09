Ecuador consigue $ 18,5 millones para el cuidado de sus bosques

A través de un evento virtual, en el que participaron más de cien invitados de diferentes ciudades de Ecuador y otros países, se realizó el lanzamiento del Proyecto de Pago por Resultados (PPR) REDD+ Ecuador, mediante el cual el país recibió, por primera vez en su historia, $ 18,5 millones como financiamiento no reembolsable por parte del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).



Esto debido a las acciones emprendidas por Ecuador para evitar la deforestación en años anteriores, en alrededor de 3,6 millones de toneladas de CO2 equivalente (cantidad de CO2 que no se emitió a la atmósfera).



En el marco de los requisitos para adquirir este reconocimiento, el Ministerio del Ambiente y Agua, a través de su programa PROAmazonía, llevó a cabo un Taller de Arranque en el que participaron Matilde Mordt, representante residente de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Juan Chang, subdirector de la División de Mitigación y Adaptación del Fondo Verde para el Clima (GCF); Humberto Re, subsecretario de Cambio Climático - Director Nacional del Proyecto y, Patricia Serrano, gerente de PROAmazonía – Unidad de Gestión del Proyecto.



Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua (e), señaló que “este logro nacional constituye un hito global en la gestión ambiental y la aplicación de políticas públicas sólidas y transparentes que impulsan la conservación del patrimonio natural como un eje transversal en el desarrollo sostenible. Este es el resultado del cumplimiento del Marco de Varsovia para la reducción de las emisiones producto de la deforestación en años anteriores”.



Los fondos recibidos por el país se canalizarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como agencia acreditada ante el GCF, y su implementación se realizará con el apoyo de PROAmazonía por medio de la implementación de mecanismos dirigidos al fortalecimiento de la gobernanza forestal, el desarrollo de alternativas productivas sostenibles, la restauración de bosques, el fortalecimiento de REDD+ en territorios indígenas, entre otras.



El 18 de septiembre del presente año, la Junta Directiva de este proyecto, conformada por las máximas autoridades de las entidades participantes, sesionaron por primera vez y analizaron la planificación y presupuesto del proyecto para su aprobación e implementación.



Pago por Resultados REDD+, una iniciativa creada por el Fondo Verde para el Clima (FVC), es una retribución financiera no reembolsable, que se otorga a un país por reducir, con pruebas tangibles, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en el caso del nuestro país por las acciones implementadas en el sector forestal.



Incentivos económicos



Este proyecto forma parte de la tercera y última fase de REDD+ (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques), un mecanismo de mitigación del cambio climático que cuenta con un marco de políticas diseñadas para proporcionar incentivos económicos a los países en desarrollo, que han implementado acciones para conservar sus bosques, en lugar de cambiar su uso de suelo para otros fines.



El proyecto tendrá un alcance nacional y gracias a estos recursos, se continuará contribuyendo con la implementación del Plan de Acción REDD+: Bosques para el Buen Vivir, política pública que se enfoca en la reducción de la deforestación y degradación de bosques.



En julio de 2019, el Ecuador se convirtió en el segundo país en acceder a Pagos por Resultados, luego de Brasil, cuando la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, aprobó la segunda propuesta de pago por resultados a nivel global, a favor de nuestro país.



El Proyecto Pago por Resultados tiene como meta implementar las siguientes acciones que forman parte del Plan de Acción REDD+: Contribuir a los esfuerzos de restauración forestal en el marco del Plan Nacional de Restauración 2019-2030; Implementar medidas de mitigación al cambio climático en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).



Además, regularizar tierras dentro de áreas protegidas y bosques protectores en zonas priorizadas y fortalecer las capacidades del Ministerio del Ambiente y Agua para continuar con la implementación del Plan de Acción REDD+. (I)