Ecuador cuenta con 1.000 habilitadas por emergencia de coronavirus, asegura Sonnenholzner

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió en entrevista a CNN a la situación de Ecuador y cómo afronta la pandemia del coronavirus (covid-19).

En el diálogo con Camilo Egaña, el Segundo Mandatario indicó que el país busca cortar el contagio de coronavirus, para lo que ha tenido que tomar medidas drásticas, como el toque de queda.

Para Sonnenholzner, la situación entre un europeo y un latino es muy diferente para el aislamiento, pero que mantenerse en casa es lo correcto.

"Pedirles a un europeo o a un chino que se quede en casa es más factible, pero en Ecuador es más difícil, porque muchos viven del día a día y deben de salir a producir".

Además, el funcionario indicó que en Ecuador las familias son mas grandes, "contrario a lo que sucede en China, donde las familias son de 3 personas promedio".

#OttoEnCNN | Vicepresidente @ottosonnenh informó hay un mayor número de contagios en #Guayas porque varias personas vinieron de viaje y no cumplieron con la cuarentena que les correspondía. pic.twitter.com/sANUn6w61j — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) March 19, 2020

Para afrontar el coronavirus, Otto indicó que el Ecuador cuenta con 1.000 camas habilitadas "y estamos habilitando más, según avancen las necesidades".

El Vicepresidente indicó que el país enfrenta una situación económica compleja (el martes 10 de marzo se dieron medidas económicas), "pero eso es un aliento, de que los ecuatorianos son capaces de superar las situaciones más adversas".

Sonnenholzner hizo hincapié en el aislamiento. "La vacuna, la solución, la mejor respuesta ante el coronavirus está en las manos de todos, de quedarnos en casa".

Sobre los permisos de circulación durante el toque de queda, dijo: "por qué no paramos el transporte público, pues porque necesitamos que se siga produciendo, porque lo peor que puede pasar es que haya desabastecimiento o problemas sanitarios".

Sobre los ecuatorianos que se encuentran en otros países y no pueden regresar, dijo: "hay un bloqueo de vuelos a nivel nacional, fue lo que tuvimos que hacer. Mi padre está fuera del país, mi tía también, pero eso no me da prioridad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que regresen. Eso sí, vamos a priorizar los casos de menores de edad y de personas con dificultades de salud. Pero lo principal es que pedimos a las personas que hagan cuarentena donde se encuenten".

El funcionario se refirió también al préstamo de $ 500 millones que solicitó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que fue negado por el Fondo Monetario Internacional.

"Se debe ser prudente, especialmente cuando se lidera un país. Lo que dice un presidente puede afectar a un país", dijo Otto, en relación a las diversas ocasiones que desde Caracas se ha arremetido contra el FMI. (I)