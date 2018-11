El reciclaje favorece el sector de la construcción en Ecuador

Una casa construida con tableros elaborados con desperdicios de tetra pak o con la fibra del tallo del banano es posible en Ecuador.

Esto gracias a la investigación de quienes elaboraron productos cuya base principal es el desecho o la basura.

En el caso del banano, Ecuador está entre los principal productores del mundo, pero uno de los desechos que resulta de la producción es el tallo del racimo de la fruta, que queda una vez que se sacan los racimos para la venta, los mismos que se pudren en los sembríos y contaminan el ambiente.

Los tallos de banano son procesados por trabajadores, lo que genera otros ingresos.

Foto: Archivo / El Telégrafo

Daniel Espinoza Díaz, alumno de la Universidad Católica, y su tutor emprendieron la tarea de conseguir la fórmula para usar el desperdicio en beneficio de la construcción.

El primer logro fue convencer al dueño de una hacienda en Pasaje, con la que trabajan en el programa piloto, para que empiece a recoger los tallos.

El cálculo que hacen es que de las 315.000 cajas de banano que se exportaron en 2017, hay una cantidad similar de tallos.

La pregunta es, ¿qué se hace con ese desperdicio, que se pudre y cuyo lixiviado va a la superficie y contamina las fuentes de agua?

Espinoza explica que una pequeña parte se usa para abono y otra para artesanías, pero eso no representa ni el 2%.

La situación no es solo de Ecuador, sino de toda la región. Otra complicación, sobre todo en zonas arroceras, es que el desperdicio es propicio para que el caracol se desarrolle y esa es una plaga para el cultivo de arroz.

Por ello, el objetivo es reactivar la economía del país, porque son los trabajadores los que pueden emprender una microempresa para procesar el tallo y entregar la materia prima. La iniciativa beneficiará a 100.000 familias de zonas rurales.

El agregado disminuye la cantidad de fisuras en el concreto. Al momento está en proceso de patentes y en 2019 se harán los prototipos para empezar a realizar pruebas en la construcción de viviendas y posteriormente podrá comercializarse.

En la misma universidad se desarrolla otro proyecto. Se trata de la incorporación de fibras naturales a los paneles de caña guadúa, que ya se elaboran en el taller de Ecomateriales de la Católica.

El arquitecto Robinson Vega es uno de los investigadores del proyecto, que ya está en su cuarta fase.

Desde 2019 empezará la construcción de un prototipo de vivienda, que estará destinada a Monte Sinaí. La universidad ganó el fondo concursable Inédita para ejecutarlo.

Por el momento ya se construyó un refugio en el Chimborazo de 2,60 x 2,60 metros. Uno de las mismas dimensiones se instalará en la Antártida.

Se trata de materiales resistentes y económicamente amigables con el ambiente.

Tuberías producto del reciclaje

En esa línea en Quito se elaboran tuberías flex para agua a presión y riego agrícola, cuya materia prima son fundas y botellas plásticas, como las de aceite que son de polietileno.

De eso se encarga la empresa Ecuaplastic. Por el momento procesan cuatro toneladas diariamente. La procedencia del desecho, que es la materia prima, proviene solo de empresas y recicladores de base de Quito, quienes entregan el material limpio.

Los envases de jugo y de leche que son tetra pak también son reciclados. Esta es la materia prima de tableros y cubiertas. El reciclaje de este material se hace desde 2013.

Con el tetra pak pueden elaborarse paneles para paredes, techos, entre otros.

Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

Lo más curioso -lamenta Betsabé Costa, gerente de venta de la empresa- es que la empresa Ecuaplastic debe importar el desperdicio de México, Colombia, Brasil y hasta de España, no precisamente porque en Ecuador no se genere sino porque no existe una cultura de reciclaje que permita aprovecharlo para evitar la contaminación.

Según estudios publicados en sitios especializados de medio ambiente la producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante.

Ecuaplastic ha sido invitado para replicar la empresa en el exterior. Si la materia prima se obtiene en el país bajarían los costos. (I)