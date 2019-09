Cuicocha, una laguna volcánica que es cuna de cuyes y otras especies

La laguna de Cuicocha, uno de los principales sitios turísticos de la provincia de Imbabura, se encuentra en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.

Los visitantes pueden acceder a paseos en pequeñas embarcaciones y recorrer la Ruta Sagrada para conocer la cultura de las comunidades kichwas asentadas en la zona.

En los Andes del Ecuador, a 3.068 metros sobre el nivel mar (msnm), está ubicada la laguna de Cuicocha, un cráter activo desde donde se observan las emisiones de gases.

Esta laguna es producto de la erupción del volcán Cotacachi hace unos 3.000 años, lo que dio origen además a dos islotes que se localizan en el centro de sus aguas: el grande se llama Teodoro Wolf y el pequeño José María Yerovi. Están separados por el “canal de los ensueños”.

Los habitantes del lugar cuentan que la profundidad del lago es de unos 140 metros, pero en la parte más honda alcanza 200 metros.

Su extensión es de nueve kilómetros por tres kilómetros de diámetro y sus aguas tienen una temperatura entre 14 y 17 grados.

Su denominación

El origen del nombre de la laguna tiene varias historias. Ariosto López recuerda que antiguamente la conocían como “Hachi Kucha”, que viene de la lengua kichwa y cuyo significado es “laguna de las diosas”.

El octogenario señala que también la llamaban “Tsuish Kucha”, que significa “laguna de las diosas” o “laguna de los dioses”.

Sin embargo, subraya que un nombre “más moderno” era ‘Kuychi kucha’. Algunas personas le dicen ‘Kuychi’ a Dios, sería como laguna de Dios, pero en el idioma kichwa, el ‘Kuychi’ es arcoíris, así que sería: laguna del arcoíris”.

López añade que con el pasar de los años “por no saber o no poder pronunciar ‘Kuychi kucha’, ‘Hachi kucha’ y ‘Tsuish kucha’ se le nombró como Cuicocha, que significa “laguna de los cuyes”.

Precisamente en la vegetación que rodea el lago y los islotes habitan el cuy y el conejo de monte, el armadillo, el lobo de páramo, el zorrillo y el zorro andino.

Asimismo se observan aves como tórtolas, colibríes, gorriones y mirlos. La chilca, el mortiño y el pino son algunas de las plantas que flanquean el sitio.

No obstante, no hay vida acuática debido a que el agua está estancada y no tiene corrientes. La única especie que acude a bañarse es la gallareta andina o gallina de agua.

Paseos

En el lugar, los turistas pueden acceder a paseos guiados en pequeñas embarcaciones y cruzar el “canal de los ensueños” rodeando los islotes a cuyas orillas es visible la emisión de gases.

También se puede recorrer el sendero de la Ruta Sagrada, un proyecto activo desde 2013.

“El objetivo principal es la interpretación de la cosmovisión andina y los conocimientos ancestrales de las comunidades kichwas asentadas en la zona de influencia de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas”, explica Verónica Pozo, especialista en Ecoturismo en Áreas Protegidas.

En la ruta se encuentran cinco elementos que representan las prácticas culturales que identifican a los grupos indígenas, como el calendario solar, calendario lunar, sitio de ofrendas, baño ritual y tumarina o sitio del perdón.

Con estas iniciativas se pretende conocer la importancia de la cultura y generar réditos económicos en beneficio de los actores locales.

Además, en el ingreso al complejo turístico existe una variedad de artesanías, como textiles, bisutería tradicional y recuerdos para los visitantes.

También se ofrecen artículos de cuero, un producto representativo del cantón Cotacachi y que impulsa el turismo. El ingreso al lugar es gratuito, todos los días de 08:00 a 17:00.

Antecedentes

Información de la página web del GAD indica que cuando el volcán erupcionó hace miles de años cubrió de lodo y lava las zonas de lo que hoy son las poblaciones de Cotacachi, Quiroga, Otavalo, Imantag y Atuntaqui en Imbabura.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG), el Cuicocha tiene actividad hidrotermal y su estado es “potencialmente activo”. Su última erupción data de hace 2.900 años.

El lugar cuenta con un Centro de Interpretación que está ubicado a 200 metros de la entrada de la laguna Cuicocha, donde le dan al turista información didáctica.

Allí hay un auditorio, en el que se dictan charlas de educación ambiental; un pequeño jardín botánico, donde se pueden apreciar las diferentes especies de flora con las que cuenta el área. (I)