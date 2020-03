Cruz Roja ecuatoriana alerta sobre desabastecimiento de sangre en el país

Debido a la pandemia de coronavirus (covid-19), en el país ha caído la donación voluntaria de sangre, lo que pone en riesgo el abastecimiento del líquido vital a nivel nacional.

Actualmente, el Banco de Sangre de Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con las pintas de sangre para atender únicamente emergencias por alrededor de tres días.

No hay evidencia hasta la fecha de que covid-19 pueda ser transmitido por una transfusión de sangre.

Mediante un comunicado, la Cruz Roja explicó que la donación de sangre es un proceso totalmente seguro, en el que únicamente están implicados profesionales de la salud que conocen perfectamente las medidas de precaución a tomar, los materiales utilizados en el proceso son desechables y de un solo uso.

"Las personas que acuden a donar no son pacientes, son personas sanas con un buen estado de salud que no presentan síntomas de coronavirus, no han viajado a zonas de riesgo, ni han estado en contacto con casos confirmados".

La Cruz Roja Ecuatoriana hace un llamado a la ciudadanía para que donen sangre; "pues la sangre es necesaria para salvar vidas en tiempos de emergencia y para mantener la vida de aquellos pacientes que se someten a cirugías mayores, atender partos, tratamientos de pacientes oncológicos, entre otros. Para muchos pacientes, los donantes de sangre son su salvavidas. Una pinta de sangre puede salvar de tres a siete vidas".

Para garantizar a los donantes que el procedimiento se realiza con todas las normas de higiene establecidas, Cruz Roja Ecuatoriana pone a disposición las siguientes alternativas para que los ciudadanos puedan donar:

Atención a domicilio: en las ciudades de Quito y Guayaquil, las personas o personal de empresas que deseen donar pueden contactarse al 2021652/ 2820861/ 0992717486 (Hemocentro Quito), y en Guayaquil con el Banco de Sangre al 098122388 y solicitar una visita domiciliaria para la donación.

Puntos fijos a nivel nacional: los ciudadanos pueden acercarse a la Cruz Roja más cercana en su ciudad. Para esto, se generarán citas previas para evitar aglomeraciones. Quienes deseen agendar una cita para acudir a la donación, pueden contactarse a los teléfonos de Cruz Roja en cada provincia.

La entidad también hacemos un llamado para la donación de plaquetas, pues por la actual emergencia por dengue que se vive en la región Costa del país se requieren donantes a diario.

Para conocer más sobre los requisitos, beneficios y puntos fijos de donación de sangre, ingrese a: https://www.donaciondesangrecruzroja.com/