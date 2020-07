El crédito Reactívate Ecuador ayuda a madre e hija en Quito

María Ilbay Asto trabaja en el negocio de la lencería junto a su hija. Cuando se suscitó el brote del coronavirus en Ecuador se vio obligada en marzo a cerrar su local y así perdió su única fuente de ingresos.

Ahora, con mucha expectativa, espera la reapertura de su local que será este sábado 4 de julio de 2020, en un centro comercial del sur de Quito. Ella comenta que gracias al crédito Reactívate Ecuador logró surtir con nueva mercadería su negocio. También pagó a todos sus proveedores y está al día con sus cuentas.

Pero no todo fue tan fácil, antes de que le otorgaran el préstamo se sentía confundida y sin saber qué hacer ante tantas deudas. La madre de familia recuerda que en diciembre de 2019 había adquirido mercadería que tenía que ser pagada en los primeros meses de este año; pero con lo del covid-19, todo lo planeado no resultó.

''Venía arrastrando esa deuda, de repente tuvimos que parar todo y cerrar. Luego vendíamos nuestros productos vía online, pero no era igual, no podía contactar con todos los clientes'', dijo.

María reconoce que si no existiera el crédito que ofrece el Gobierno Nacional a través del Banco del Pacífico, no sabría cómo salir de la mala situación en que se encontraba. ''Me enteré por internet del crédito y todos los trámites fueron rápidos. Lo único que puedo decir ahora es que no pierdan la esperanza, que no es difícil obtener el préstamo y con esa ayuda se puede salir adelante''.

Las principales ciudades donde se ubican los beneficiarios con créditos aprobados son Guayaquil y Quito.

El TELÉGRAFO a diario comparte las historias de los beneficiados por el crédito Reactívate Ecuador, quienes se dan una nueva oportunidad y activan sus negocios. (I)