"El coronavirus es un virus de incubación lenta"

El experto chileno Rodrigo Reveco dijo este jueves a diario EL TELÉGRAFO, en entrevista vía telefónica, que el 2019-nCov (coronavirus) es similar al virus del ébola, pues ambos se transmiten por vía aérea. "Hay que entender que el coronavirus es una cepa de varios hijos de virus activos. En esa línea, esta cepa en especial, pues tarda en promedio 48 horas o más en activarse".



Reveco estuvo en Sierra Leona, en 2014, cuando hubo la epidemia del ébola, el cual se transmitía vía transpiración, fluidos, sangre, y finalmente se determinó que era también aeróbico, "por lo tanto cualquier espora le servía como huésped para poderse mover; y hay esporas de todos los tamaños", lo que significa que el virus puede pasar incluso por los diminutos puntos de las mascarillas. Atribuye a este proceso la agresividad con la que se expande en China pese a ser de lento incubamiento.



A reveco le preocupa que el visrus en Sudamérica, ya que, según él, no hay especialistas de campo, epidemiólogos que hayan trabajado con protocolos ébola o SARS en terreno, sacando víctimas, incinerándolas...



Menciona que el problema es que no se desconoce la tasa de incubación y "tienes que darte cuenta que los anticuerpos de una persona funcionan totalmente distintos a la de otra, por lo tanto algunos son solamente portadores como el VIH. Así que tampoco se puede saber hasta que se produce la sintomatología; es un tema que está en desarrollo, que va a llevar un tiempo".



Actualmente el consultor de emergencias se encuentra en Turquía encargado de la parte operativa, de capacitar a la gente en terreno, de cómo tiene que operar con este virus, cómo se tiene que vestir, los protocolos que tienen que cuidar.



"Lo primero que hay que hacer es determinar el periodo de incubamiento, lo que siginifia presentar la sintomatología, es decir si estas con fiebre, mareo, estragos estomacales, tercianas, debilitamiento, sueño, incosistencia, falta de coherencia al conversar, temperatura alta, ese es el patrón. Si ese patrón se presenta inmediatamente se aisla a la personas. Para aislar a esa persona significa que el personal que lo manipula debe ser un equipo debidamente aislado con capuchas, antifarras, con buzos para que procesen al enfermo".



Menciona que a ese enfermo se le toman muestras epidemiológicas de sangre, saliba, heces fecales, por un protocolo especial, en un lugar aislado, con protocolo especial que hace el laboratorio. "Una vez que el proceso de laboratorio arroja si existe o no la cepa, se procede al aislamiento definitivo y a un procesamiento con antibióticos; se están probando en este momento fórmulas de triterapia, que es el tipo de fármacos que se utlizan con las personas que están con VIH y algunos han respondido bastante bien, pero se está buscando la solución para la cepa del coronavirus a grandes rasgos".



En referencia a cuál es el ciclo de vida del virus fuera del organismo humano, Reveco aclara que, en el caso del virus del VIH, este es de contagio acuoso, unicelular "por lo tanto al estar fuera se produce un proceso de oxidación y muere".



Los virus que se desplazan por esporas o por vía aérea -indica- tienen un ciclo de vida indefinido debido a que es la espora o huésped quien le aporta todos los nutrientes para que él esté vivo e indefinidamente casi en estado de invernación.



"Al llegar al cuerpo humano se activa nuevamente porque tiene temperatura, fluidos, proteínas y ahí se alimenta y empieza a causar estragos. No hay un periodo nativo a no ser que sea atacado con pesticidas -por decirlo de una manera, como por ejemplo, por medio de fumigaciones- que es lo que hace hoy en día en las estaciones aéreas y en los puertos, pero no hay un tiempo definido; es indefinido saber cuánto vive un huésped que lleva el virus". (I)