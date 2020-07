Nuevo Observatorio vigilará cumplimiento de leyes que benefician a los enfermos de cáncer

El covid-19 trastocó la vida en todas sus dimensiones y en ello han llevado la peor parte los segmentos más vulnerables, entre ellos los enfermos de cáncer, quienes se quejan de no recibir con regularidad sus medicamentos o la falta de reagendamiento de citas.

Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo Nacional contra el Cáncer afirmó que el cáncer es la segunda causa de muerte pero podría en poco tiempo ser la primera, si no se hacen los correctivos y se da atención a los pacientes. En Ecuador, según la OMS, este 2030 serán diagnosticados 30.000 nuevos casos de cáncer.

¿Cuántos pacientes de cáncer en el país se quejan de la falta de medicamentos?

Tenemos más de 1.000 pacientes registrados en 13 provincias de Ecuador. Entre abril y mayo hicimos un sondeo y nos enfocamos a los problemas con el cáncer en la etapa del coronavirus. El año anterior logramos recién que despues de 6 años de pelea se actualice la X edición del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Pero esto se ha visto agravado ahora con la pandemia. Hay pacientes que perdieron turnos en la emergencia y otras tuvieron que cancelar sus consultas y todavía no logran reagendarlas, lo cual es una cuestión grave. No hay turnos para el examenes, cirugías o para consultas, estamos con problemas para la medicación de ellos.

¿Qué respuesta han recibido estos pacientes?

El MSP (Ministerio de Salud Pública) tiene convenios con Solca para la atención, pero en este momento en la ciudad de Cuenca, Machala y Loja no están recibiendo a los pacientes oncológicos en Solca, porque esta institución aduce que el Estado no les ha pagado. Tenemos pacientes a los que están mandando a Quito. Imagínese ese viaje para un paciente de cáncer desde el sur del país a Quito durante 8, 10 y 12 horas de viaje en carro. El transporte está mucho más caro y van a una ciudad que este momento es el pico del coronavirus. Viajan con su plata para pagar su hospedaje y alimentación,

arriesgándose a ir a la ciudad donde más casos de coronavirus hay.

¿Qué pasa entonces en estos casos?

Hay pacientes que están muriendo por falta de medicamentos y atención. El cáncer no es una gripe, que más temprano que tarde nos vamos a curar, con o sin medicamentos, no. En el cáncer cada día, cada mes, cada semana, lo único que pasa es o que se complique con metástasis o muera. Cada año al inicio se realizan las compras de los medicamentos y no se hizo. La OMS recomienda que cada país destine el 6% del PIB para Salud, en Ecuador estamos en el 4.1%. Todavía hay mucha plata que invertir ahí.

¿Qué ha pasado con este Acuerdo Nacional de Lucha contra el Cáncer?

Lo integramos en total l 18 organizaciones sociales. Recogimos más de 160.000 firmas y el CNE validó 111.000. O sea, tuvimos el triple de lo que se necesitaba, pero por intereses económicos y políticos no dieron paso. Solo se tomó una parte de lo que nosotros propusimos para el Código Orgánico de la Salud.

¿Qué proponen al Estado ecuatoriano?

No solo demandamos los medicamentos, sino que proponemos que, por ejemplo, de las incautaciones de la corrupción con los carnés para personas con discapacidad se puedan destinar recursos a la compra de medicamentos.

¿Y no van a insistir el proyecto para el Acuerdo Nacional?

Necesitamos más leyes, pero tomamos la decisión de que en este momento lo más lógico es hacer un análisis de las leyes existentes para hacer que se cumplan y, una vez que lo logremos, seguiremos peleando por otros tipos de leyes. Aquí tenemos vigente desde 2014 todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, con su registro oficial, pero no se están aplicando. En Quito, Guayaquil y Cuenca se crearon los Centros de Apoyo Integral para pacientes con cáncer para darles hospedaje y aplicar proyectos de cuidados paliativos, pero los tres están cerrados.

¿En qué consiste la iniciativa de un Observatorio de leyes?

Hay una Estrategia Nacional de Lucha contra el Cáncer, aprobada en 2017, pero estamos en el 2020 y hasta ahora nos sabemos la hoja de ruta de cómo se va a implementar. Por eso estamos listos para lanzar el Observatorio y dar seguimiento a las leyes como la de amparo al paciente; la de enfermedades catastróficas y la de discapacidades que defienden los derechos de las personas con cáncer, pero no se están cumpliendo. (I)