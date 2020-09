“El boca a boca, medios tradicionales y tecnología serán claves a la hora de buscar empleo”

El docente Luis Jesús Pérez conversó con Diario EL TELÉGRAFO sobre las oportunidades de empleo que ofrece “la nueva normalidad” y los sectores que hacen más contrataciones. También dónde buscar trabajo, qué destacar en un curriculum y qué deben incluir las políticas públicas para garantizar trabajo.

La gente es incrédula, ¿cómo en medio de la pandemia en la cual se han perdido millones de puestos de trabajo, hay oportunidades de empleo?

La pandemia nos mostró que algunos sectores, sobre todo muy relacionados con los sectores primarios y tradicionales en el confinamiento o de complejidad extrema, siguen demandando productos y empleo. ¿A qué me refiero con el sector primario y tradicional? Todo lo relacionado con la alimentación, este sería el más tradicional, pero no podemos olvidar dos nuevas áreas que han venido para quedarse, han incrementado fuertemente su demanda en este momento y es lo relacionado con la tecnología y la logística.

La tecnología y la logística sobresalen como las estrellas laborales de la emergencia sanitaria. ¿Es así?

Si no hubiera sido por toda la tecnología, nuestro día a día en el confinamiento hubiera sido imposible. Leía hace unos días que la gran revelación de la pandemia ha sido la plataforma Zoom, que todos conocemos. Esto como ejemplo de esta transformación y de este desarrollo de todo lo tecnológico, sin lo cual no hubiera sido imposible o muy complejo pasar este momento, sin tecnología, sin que el wifi funcionara, sin que las comunicaciones estuvieran al día, sin otros aspectos tradicionales como la luz o los canales tradicionales que han seguido demandando empleo en estos momentos. Y la logística que ha permitido que nuestros pedidos por Internet llegaran a nuestros domicilios de forma directa. Sin estos nuevos héroes, no hubiera sido posible.

¿En qué otros sectores se abrieron posibilidades de trabajo?

También tomemos en cuenta otro sector imprescindible como la sanidad, las profesiones de enfermería, o la seguridad, como las empresas relacionadas con la protección y con los elementos de protección de los trabajadores también. Todo esto también ha visto incrementada su demanda y fruto de ello se ha incrementado el empleo.

¿Qué perfiles se requieren para esta nueva normalidad?

Ya el principio del 2020 marcaba los perfiles tecnológicos como esenciales. La robotización estaba transformando este proceso, donde las tecnologías pasaban de ser suntuarias a ser esenciales. Por lo cual todos los perfiles relacionados con sectores de logística, con sectores de prevención de riesgos laborales, de tecnología puramente dicha, es decir, todo lo que tiene que ver con las redes, con Internet, con este tipo de talento TIC. Hemos visto una aceleración de las vocaciones STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) que también han consolidado el protagonismo de la tecnología que ya venía acelerado.

¿Qué pasa con las profesiones tradicionales?

Las profesiones tradicionales tendrán que evolucionar. Las empresas que apuesten por el talento y la digitalización serán las que mejor se adapten a esta nueva normalidad. Hace poco el informe de Talent Trends de Randstad destacaba que los perfiles con más capacidad de adaptación y habilidades digitales serán los más demandados.

¿Qué deben hacer las empresas tradicionales?

Tendrán que adaptarse, porque el teletrabajo puede ser permanente, aportará a la seguridad de la continuidad de la actividad frente a los rebrotes de la pandemia. El uso de análisis de datos y la implementación de big data junto con el teletrabajo seguirán siendo tendencias a lo largo de la duración de la emergencia sanitaria.

Hoy ocho de cada 10 responsables de recursos humanos considera fundamental el empleo de tecnologías de análisis de datos para la búsqueda del talento. Estos, en otros aspectos, son los que afectan y deben incluir a toda la industria y también a la tradicional y han venido para quedarse.

¿Los portales especializados en ofertas de trabajo ayudan a encontrar empleo?

Por supuesto, sin lugar a duda. La tecnología es una aliada en la búsqueda de talento. Volviendo al último informe, también elaborado por Randstad en este aspecto, casi la mitad de los responsables de recursos humanos afirma que está invirtiendo en análisis predictivo del talento y el 64% afirman que hay que modernizar esta capacidad, la tecnología es un complemento para la búsqueda de talento, y los portales pueden aportar enormemente.

¿Qué papel juegan las consultoras en la búsqueda de empleo?

Las consultoras son una garantía de efectividad en la búsqueda de talento porque combinan el toque humano con el big data y el análisis de información. Entonces, yo creo que esto es esencial para conseguir el talento adecuado para las empresas.

Hay que tener en cuenta que al final hay un puesto para cada persona y una persona para cada puesto. Entonces, esto nos hace pensar que podemos aportar cada uno en distintas posiciones y que hay posiciones ideales para cada uno de nosotros.

¿Hay un promedio sobre cuántos buscan trabajo en los portales digitales?

Es una pregunta compleja, porque el promedio de las personas que buscan trabajo en estos portales varía mucho en función de países, de zona, de perfiles. Hoy el boca a boca sigue siendo una de las herramientas más importantes de reclutamiento. Pero la tendencia es de un constante incremento de la búsqueda de trabajo a través de los portales y de las aplicaciones.

Estos portales y aplicaciones han venido para quedarse, siempre nos acompaña el teléfono móvil, con lo cual es evidente que las personas que buscan trabajo a través de las aplicaciones cada vez es mayor. Y la tendencia es que estos portales y aplicaciones serán a mediano plazo la herramienta de búsqueda de trabajo mayor que exista para el mundo del talento.

¿Cuántos portales existen a nivel de América Latina?

El número de portales y aplicaciones depende de los países. Yo creo que las grandes cadenas multinacionales que operan en estos países son las principales, luego hay portales locales como Monster (en España), por otro lado, puede ser el propio LinkedIn o también Infojobs, que suelen ser portales que operan en algunos países de América Latina.

¿Qué pasa con las personas que quedaron desempleadas y dependían de un salario mensual? ¿Tienen que cambiar el chip para lanzarse al nuevo mercado laboral?

Creo que aquellos perfiles en donde la carga de trabajo era más rutinaria se están transformando de una forma muy acelerada. ¿En qué sentido? Hay dos tipos de trabajos hoy desde el punto de vista de este cambio de chip que se señala en la pregunta, que son las posiciones más rutinarias y las menos rutinarias.

Como ejemplo de las primeras, puede ser los operadores de un peaje, que cada vez están siendo más robotizadas, mientras que aquellas que no son más rutinarias, que requiere más de nuestras habilidades y de nuestro propio conocimiento, están formando parte de este nuevo “reskilling” de habilidades y conocimientos donde el entorno virtual está tendiendo cada vez más. Con lo cual, creo que la formación y ahora la formación online permite una adaptación a estas demandas nuevas que tiene el mercado laboral.

De todas maneras, el mercado no puede ser tan grande para solucionar el problema del desempleo. Entonces, ¿Qué otras oportunidades quedan para los desempleados? ¿Hay que emprender?

Creo que existen varias vías para el desempleo, una es la readaptación al nuevo mercado y a las nuevas demandas.

La otra vía es crear tú propio mercado, y con esto, la creación de empresas y de nuevas posibilidades de autoempleo. La seguridad en el trabajo es una de las áreas que va a ser muy demandada en los próximos años y que abren las puertas para crear oportunidades de negocio.

¿Cómo encontrar un nuevo trabajo a mediano y corto plazo?

La red de contactos es esencial a la hora de la búsqueda del empleo, de la mano de los portales donde están las empresas en búsqueda del capital humano. Entonces, una combinación de estos tres aspectos, el boca a boca, medios tradicionales y tecnología serán claves a la hora de buscar empleo, esto de una forma más inmediata.

¿Y a largo plazo?

En cambio, de una forma más a largo plazo, es necesaria la readaptación de nuestras competencias. Y para ello hablaríamos de la formación y la formación constante. Hoy la formación online ofrece oportunidades increíbles desde las universidades.

¿Cómo hacer un curriculum de impacto, qué poner y qué no?

A la hora de establecer un currículo lo más importante es, primero, adaptarlo a la posición, a lo que demanda la empresa. Pero no en cuanto a la información de tus aptitudes, conocimientos, formación y experiencia, sino intentar poner el foco en aquellos aspectos de tu currículum que sean necesarios para la posición a las que se está postulando.

Segundo, no olvidar la sinceridad. Tercero, poner referencias. Cuarto, ser sintético porque menos es más en un currículum. Quinto, ser creativo. Estas son algunas pinceladas de brocha gorda a la hora de armar un currículo para buscar empleo.

Los empresarios piden reformas laborales para contratar; mientras los sindicatos dicen que están precarizando el trabajo. ¿Qué hacer para favorecer a ambos sectores?

En el mundo en general, pero de manera especial en América Latina, hay dos grandes problemas dentro del mercado laboral y que realmente es lo precario: el desempleo y el empleo sumergido o informal. Esta es la verdadera precarización del mercado laboral. Sindicatos y organizaciones empresariales tienen que centrar sus esfuerzos en llevar el empleo a dos direcciones.

Una, a introducir todo el mercado laboral en la legalidad y evitar con esto el empleo informal y, una vez que esto se haya conseguido, se debe luchar contra el desempleo. Esta es la verdadera precariedad. Todo lo que no esté dentro de estos dos apartados no lo podemos contemplar como precario.

Todo contrato dentro de la legalidad o dentro del diálogo social, que también es muy importante, acuerdos entre patronal y sindicatos, tiene la garantía de que ambas partes lo han acordado, con lo cual este es un empleo, por así decirlo, ideal, mientras que el desempleo y el empleo informal son las grandes lacras y tienen que ser los espacios a conquistar por los empresarios y sindicatos.

¿Qué se debe incluir en las políticas públicas de un país para garantizar un trabajo?

A la hora establecer estas acciones de políticas públicas podemos recurrir a modelos exitosos (como los de Europa) que son modelos de flexi – seguridad, es decir, que permiten la contratación y la flexibilidad que las empresas necesitan, y que también brinden a los trabajadores coberturas públicas que les ayuden en los períodos en los que no haya trabajo.

Con este tipo de políticas públicas también se establece desde la operación público - privada en materia de empleo, hasta la formación para adaptar los conocimientos a lo que demanda el mercado y que, por lo tanto, no haya posiciones sin cubrir. Además, con las políticas públicas se debe dotar de la flexibilidad y la rapidez para que no se produzca un “mismatching” (desajuste) entre oferta y demanda, y que genera pérdida de posibles empleos por ineficiencias del mercado.