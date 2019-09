Los bautizos digitales combaten a una nueva forma de analfabetismo

En la actualidad, prácticamente todas las actividades laborales están mediadas por el uso de un computador. Quien no sabe usarlo se encuentra en una gran desventaja, frente a las exigencias de una sociedad interconectada.

Desde su aparecimiento como tal y su masificación en el siglo XX, los cambios y la evolución de los sistemas operativos, programas y formas de comunicación han evolucionado vertiginosamente.

Las relaciones sociales han sufrido una transformación tan grande, gracias al protagonismo que han conquistado los computadores y los teléfonos.

Si antes no saber leer o escribir era un gran limitante para las personas a nivel laboral y social, ahora lo es el desconocer el manejo de computadores o teléfonos. Son los llamados ‘analfabetos digitales’.

Luis Fernando Salas, docente universitario en la cátedra de nuevas tecnologías de la información explica que esta categoría cobija a personas mayores de 55 años de edad, que no tienen un celular activado al internet, porque según ellos no lo necesitan. No tienen acceso a una computadora mucho menos a redes sociales, ¿para qué? prefieren hacer todas sus actividades a la antigua.

El no saber manejar una computadora y sus aplicaciones ya sea un procesador de texto, el correo electrónico, una red social, etc. así como un teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico (impresoras, scanners, etc.), aleja al ciudadano de una gran variedad de beneficios, entre ellos el conseguir cambios de puestos de trabajo o hablar en los mismos términos con las personas más jóvenes.

Pero no solo esas son las limitantes sino el poder realizar trámites en línea implementados por las instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio de Rentas Internas (SRI) , la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre otras.

El bautismo digital es un puente

En los exteriores de la Plataforma Gubernamental Financiera, donde funcionan instituciones como el SRI y el Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), varias personas ofrecen su ayuda con trámites que requieren ser realizados en línea.

Daniela Camacho manifestó que varias de las personas a las que ayuda tienen dificultades para realizar sus trámites de solicitud de claves, solicitudes de préstamos, apertura de cuentas, porque no manejan los computadores o si lo hacen no comprende bien el uso del internet.

La falta de un conocimiento básico de cómo funcionan y la imposibilidad de realizar tareas digitales simples con las aplicaciones más comunes, pone a los ciudadanos en una desventaja.

Por ello, la Agencia de Promoción Económica ConQuito, organiza un taller que denomina ‘Bautizo Digital’. Se trata de una capacitación gratuita que permite el acceso y uso de un computador.

Encender, apagar y suspender un computador, cerrar sesión en Windows, insertar memorias flash, hasta navegar por la red o crear un correo electrónico personal, son varias de las aptitudes que los participantes adquieren durante el taller.

Otra actividad similar se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, desde el año 2005. Se trata del programa “Más Conocimiento” mediante el cual el Municipio enseña de forma gratuita a la comunidad varios programas relacionados a la informática.

En las principales ciudades del mundo se van abriendo redes inalámbricas de Internet gratuitas para la población con el objetivo de acabar con el analfabetismo digital.