Dos australianos y un pakistaní dan positivo para coronavirus

Tres ciudadanos de origen Australia y Pakistán se convirtieron este miércoles 29 de enero de 2019 en los primeros extranjeros reportados de padecer el nuevo coronavirus (2019-nCoV) registrado en China.

La noticia la confirmó Chen Zhusheng, vicedirector de la Comisión local de Salud al referirse a la epidemia que ha causado la muerte a 132 personas hasta este momento.

Trascendió que el individuo de origen pakistaní estudia en una universidad de Wuhan, en tanto los australianos visitaron esa ciudad este mes. Hasta la fecha no se reportaban enfermos o fallecidos de otra nacionalidad.

Este miércoles se informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión para el jueves 30 de enero con el Comité de Emergencia sobre el actual brote.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que “la OMS está monitorizando el brote del nuevo coronavirus cada momento de todos los días... Tendremos más noticias luego de la reunión del Comité de Emergencia de mañana".

"El mundo está aunando esfuerzos para poner fin al brote, aprovechando las lecciones aprendidas de los brotes anteriores", añadió en Twitter.

.@WHO is monitoring the new #coronavirus outbreak every moment of every day. My respect and appreciation to my colleagues @WHO who are showing great commitment. We will have more news following tomorrow’s Emergency Committee meeting.