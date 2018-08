Hoy inicia la asignación de cupos para 175.360 aspirantes a la "U"

Denisse Carrasco, de 23 años, postuló el jueves por las carreras de Turismo, Administración e Ingeniería en Sistemas. Espera alcanzar uno de los 124.655 cupos que para este semestre se ofertan en las universidades públicas e institutos técnicos del país.

Desde hoy comienza la primera fase de asignación de una plaza la cual finalizará el 16 de agosto. La segunda se desarrollará entre el 18 y 20 de este mes. Los aspirantes recibirán un correo para que entren a su cuenta Ser Bachiller, ahí deben aceptar o rechazar el cupo asignado.

Hay 175.360 postulantes que aplicaron al proceso que convocó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Adrián Bonilla, subsecretario general, aseguró que los aspirantes mostraron mayor interés para ingresar a estudiar en la Universidad Central de Quito, que concentra el 21% de las postulaciones. En el puerto principal, la Universidad de Guayaquil acaparó el 17%; la de Cuenca 9% y la Universidad Técnica de Ambato el 5%.

Aseguró que las carreras más demandadas son Medicina, Enfermería, Administración de Empresas, Piscología. Mientras que en los institutos es Mecánica Automotriz.

Catalina Calle, experta en educación, señaló que para quienes se gradúan como bachilleres es un reto entrar a la universidad, pues muchos chicos no aprueban, ya sea porque no obtienen la calificación mínima o porque no consiguen la calificación necesaria para optar por la carrera que soñaron estudiar desde pequeños.

Bonilla aseguró que si no han obtenido un cupo, deben ingresar a su cuenta Ser Bachiller desde el 23 de agosto para postular nuevamente.

La tasa bruta de matriculación pasó del 33% en 2006 al 42,2% en 2011. Sin embargo, en 2017 la cifra registró un descenso del 30%.

“Las tasas cayeron a niveles alarmantes”, según los investigadores Luis Tobar y Santiago Solano en el estudio ‘El acceso y la permanencia en la Universidad’.

Detallaron que el porcentaje de crecimiento de matriculación bajó del 58,5%, entre 2000 y 2007, al 10,4% entre 2008 y 2015. (I)