Arcsa clausura planta procesadora de lácteos

El establecimiento, donde se elaboraban helados, no contaba con permiso de funcionamiento y sus condiciones de higiene eran deficientes.

Para precautelar la salud de la ciudadanía a través del control de establecimientos de alimentación, un equipo técnico de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), inspeccionó la mañana del miércoles 9 de septiembre, un establecimiento destinado a la elaboración de productos lácteos (helados), ubicado al noroeste de Guayaquil, como parte de los controles de rutina que se realizan en las diferentes coordinaciones zonales.



Durante la inspección se constató que el establecimiento no contaba con permiso de funcionamiento y presentaba condiciones deficientes de higiene en infraestructura, materiales y equipos; además de inadecuadas condiciones de almacenamiento de alimentos y presencia de plagas.



Una vez identificado este incumplimiento, este viernes 11 de septiembre se procedió a la clausura temporal del establecimiento junto a funcionarios de la Policía Nacional, Agrocalidad y el Comisario de Policía de Guayaquil.



Arcsa iniciará el respectivo proceso sancionatorio conforme a lo que establece el Art. 146 literal e) de la Ley Orgánica de Salud: “En materia de alimentos se prohíbe:...e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas” y Art. 130. “Los establecimientos sujetos a control sanitario, para su funcionamiento, deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario.”



Los controles continuarán a escala nacional, con el fin de prevenir la elaboración de alimentos en establecimientos que no cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias y representen un riesgo para la salud.



Arcsa recuerda a la ciudadanía que puede realizar denuncias de establecimientos de alimentación colectiva como restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, mediante la aplicación Arcsa Móvil, la cual puede ser descargada a su teléfono móvil de manera gratuita desde Play Store y Apple Store. (I)