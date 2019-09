La amistad entre mujeres siempre será potente

La hermandad entre mujeres sigue siendo potente, para mí esto es un hecho después de un año de ser parte de La Gallina Malcriada.

Es difícil sobrevivir en Guayaquil cuando te dedicas al arte en cuerpo feminizado; necesitas una red de apoyo. Ser mujer y artista es un desafío que aún me asusta, algo que no entendía bien hasta que iniciamos las reuniones y talleres abiertos, donde comenzamos a conocernos, escucharnos y querernos entre nosotras. Nos dimos cuenta de que somos más fuertes de lo que nos dicen. Conocía sobre estas tácticas usadas por artistas y grupos feministas en los años 70, pero no entendía la relevancia que aún tiene en contextos como el nuestro. Llevaba tres años pintando huevos y gallinas con una fascinación inexplicable. Dibujos y acuarelas que mantuve guardadas.

Desde que abrí mi casa como parte de los talleres abiertos, se volvió evidente para mí, que esa gallina era algo que yo quería y buscaba. Que la gallina tenía una actitud y una fuerza que podía encontrar solo en la sororidad y cada taller al que asistía, me empujaba a regresar al mío, a repensar en mi obra y mi forma de producir, a alimentarme como artista.

Hoy me siento parte de una comunidad que tiene experiencias similares de acoso, discriminación o violencia. Cuento con hermanas que en momentos de frustración me sostuvieron y me ayudaron a ver nuestras realidades y a comprender que en la hermandad puedo superarlas y que es importante estar listas para pelear por la otra si lo necesita. Hoy me siento mucho más fuerte que hace un año. Mi práctica artística es diferente y tengo mucho más claras mis motivaciones para producir. Espero que cada una de las personas que participó de los talleres de la Gallina Malcriada haya salido con más recursos de los que tenía cuando entró. (O)