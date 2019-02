Alumnos reclaman sus títulos de bachilleres

Jóvenes y adultos que se matricularon en el plantel Bachillerato Educación Sin límites, INTSE y en el Centro Politécnico (Centpol) acudieron hasta las instalaciones de la Subsecretaría de Educación, en Guayaquil, para solicitar una investigación sobre esta supuesta estafa.

Los estudiantes denuncian que acudieron durante 10 meses (dos horas cada domingo) para obtener el bachillerato, pero luego no les entregaron los diplomas.

Blanca Yépez, de 30 años, cuenta que el 31 de marzo se preveía la graduación, pero no ha ocurrido porque el centro al que asistía está en un problema legal.

“No quiero que me entreguen mi dinero, sino que me den el título. He perdido mi trabajo por todo esto que ha pasado”.

Otros se graduaron y recibieron los documentos, pero no constan en el sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Ginger Sornoza aseguró que en 2017 terminó el bachillerato en uno de estos lugares, pero cuando revisó en la web su nombre no constaba en la lista.

Ella gastó $ 1.500 en matrícula, compra de libros, uniforme y monografías. (I)