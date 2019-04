La actividad física de acuerdo a la edad y condición

El 41,8% de los ecuatorianos de 12 años y más se dedica a algún deporte; uno de cada 5 personas que lo practicó, lo hizo durante 13 días o más al mes. Esas son las cifras que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre la actividad física en el país.

El más reciente informe (2014) destaca además que el 24,2% de las personas de entre 18 y 59 años dedica a la semana 150 minutos a la actividad física en su tiempo libre.

Para Esteban Rosero, médico general, las cifras que refleja el organismo no son alentadoras y se deben impulsar campañas para reducir el porcentaje del sedentarismo en el país.

Este sábado 6 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Día Mundial de la Actividad Física. El objetivo de la jornada es fomentar el ejercicio físico para alcanzar una condición óptima de salud.

A decir de Fernando Ferreira, médico deportólogo en el Servicio de Rehabilitación Integral del Hospital del IESS Quito-Sur, todas las personas -sin importar su condición- pueden beneficiarse del ejercicio, especialmente si cumplen con una prescripción individualizada. Esto aplica para las personas con colesterol alto, diabetes, obesidad, hígado graso, problemas de cardiopatía, tercera edad, etc. "Si se dedican a una actividad física verán los beneficios a corto y largo plazo", reiteró el experto.

Esa es la experiencia de Germania Vega (59 años), quien sufría de dolores en las rodillas. A los 46 años tuvo una operación en los meniscos, porque se lastimó tras caer de las escaleras. El cirujano le recomendó que no haga actividad física, pero eso jugó en su contra.

"Empecé a sentirme más pesada al caminar, ya no salía de la casa por la recomendación del doctor y empecé a sentir calambres", comentó.

Rosero inició un tratamiento para Germana. Le explicó que hay que dejar a un lado el mito de que las personas operadas, de la tercera edad o con discapacidad, tienen que abstenerse de los ejercicios.

Hace un año, Germania empezó con una caminata lenta. Primero lo hizo durante 15 minutos de lunes a viernes y aumentó paulatinamente el tiempo de recorrido. Ahora camina por una hora cuatro veces a la semana e intercala con marcha ligera.

"Ya no tengo problema en las rodillas y me siento más activa. El ejercicio es como un molino de viento, te da energía", expresó la paciente.

El deportólogo Ferreira explicó que un adulto tiene que practicar al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica. Esto puede dividirse por 30 minutos, cinco veces a la semana. No obstante, a criterio del experto, se recomienda incluir de dos a tres sesiones de fortalecimiento de ejercicio muscular.

El especialista aseguró que -según recientes estudios- la actividad por si solo no es suficiente para controlar enfermedades. A su criterio también es importante el fortalecimiento del músculo porque los principales problemas metabólicos se derivan de una disfunción muscular.

Para ello se recomiendan ejercicios con pesas que pueden realizarse en gimnasio o en el hogar con elementos como botellas llenas con agua, bolsas de arroz, piedras, etc. que tengan un peso similar a las de las pesas.

Rogelio Torres (29 años) ejercita con pesas y cree que esta disciplina es la actividad más sana que se pueda cumplir. Hace dos años, el joven entró a un gimnasio en el sector de La Carolina (norte de Quito) para aumentar su musculatura. "Soy muy flaco", dijo el muchacho que pesa 46 kilos y mide 1,68.

Rogelio reconoció que su figura no ha crecido como se lo imaginaba. "Quería lucir como los tipos de Avengers, pero igual me siento de maravilla", comentó, pero aseguró que observó otros resultados favorables. "Tengo mejor postura, me siento fuerte y con energía", expresó emocionado.

Los ejercicios según la edad

Tanto Rosero como Ferreira recomendaron de que una persona debe consultar con un médico los ejercicios idóneos para evitar lesiones por sobre esfuerzo.

Los pacientes con obesidad, por ejemplo, puede practicar ejercicios como bicicleta, caminata lenta que ayudan al fortalecimiento muscular y fortalecen los tobillos.

Para la tercera edad

Hay que tener en cuenta la pérdida de masa muscular que es progresiva desde los 40 años. Por ello, las personas tienen que fomentar el desarrollo muscular a partir de esa edad.

Hay que practicar ejercicios para mejorar el equilibrio: levantar una pierna y resistir por al menos 10 segundos; hacer lo mismo con la otra, también se debe caminar en superficies inestables, como colchonetas.

Ejercicios para niños y adolescentes

A partir de los 8 años se empiezan a ver los talentos deportivos, para qué deporte podría ser bueno. Para iniciarlos en la actividad, se recomienda llevar a los niños a los parques en donde despertarán su inquietud por los deportes.

A los 10 años empieza el desarrollo de la técnica, luego la táctica deportiva y a los 13 años se puede individualizar el deporte con actividades como fútbol, básquet, atletismo, natación, etc.

Niños con síndrome down

Ellos tienen que cumplir actividades lúdicas que además ayudan en el desarrollo de destrezas mentales e inteligencia social. En los primeros años pueden jugar en espacios reducidos con el apoyo de elementos como legos, colchonetas y otros artículos para despertar su interés.

Después, a medida que crecen, los niños con este síndrome pueden hacer natación, tenis, fútbol de sala, pilates y otros ejercicios. (I)